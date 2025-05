Expansão do emprego formal impulsiona renda e o próprio mercado de trabalho

Quando se observa o mercado de trabalho, descontando as ocorrências típicas de determinados períodos, que não se repetem nos demais, verifica-se que a alta do desemprego no período janeiro a março é explicada justamente por efeitos sazonais. No começo do ano, por exemplo, costumam ocorrer demissões de parte do pessoal absorvido pelo mercado em fins de ano, para fazer frente ao aumento da atividade do comércio com o Natal. Retirados os efeitos sazonais, o ambiente no mercado de trabalho se mantém aquecido.

Empregos com carteira

Os números de março do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que apontam a situação do mercado com base nas informações de admissão e demissão das empresas, também divulgados nesta quarta-feira, poderia dar a entender discrepâncias em relação à Pnad Contínua do período.

No primeiro trimestre, foram criadas 650 mil vagas, pouco menos de 10% abaixo do resultado do primeiro trimestre de 2024. Em março, novos postos somaram apenas 71 mil, numa queda de mais de 70% em relação a março do ano passado.

O resultado reflete o fato de que, em 2025, o feriado prolongado de carnaval ocorreu em março — e não em fevereiro, como é mais comum. Com isso, m em fevereiro de 2025 foram criados 440 mil novos empregos com carteira, mais de 40% acima do número de fevereiro de 2024, que teve menos dias úteis por causa do carnaval.

Renda em alta

A tendência, apontada por todas as projeções, mesmo com a atividade econômica sinalizando diminuição de ritmo, a partir do segundo trimestre, é de novas reduções na taxa de desemprego, ao longo do ano. O economista Bruno Imaizumi, especialista da LCA 4intelligence em mercado de trabalho, projeta taxa de desemprego, no encerramento de 2025, de 6%, com média do ano, pouco acima desse número.