Copom reconheceu não saber onde vai a Selic em junho, e mercado gostou

Altas mais moderadas nos mercados ao redor do mundo, animadas por novas declarações em favor de negociações de tarifas do presidente americano Donald Trump, davam a entender que o movimento nos mercados brasileiros se apoiava em fatores locais. O mesmo ocorria com as cotações do dólar, que caíam no Brasil, mas subiam em outros mercados.

Nessa comunicação, o colegiado que reúne presidente e diretores do Banco Central sinalizou não saber para onde vai levar a taxa básica na reunião de junho. Daí por que deixou em aberto se encerrará o ciclo de altas da Selic em junho ou se ainda decidirá por uma elevação residual de 0,25 ponto, fechando o ciclo com juros em 15%.

Na última divulgação do Boletim Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central, os analistas do mercado financeiro indicaram apostar no fim do atual ciclo de altas com a Selic a 14,75%, e também abriram espaço para o início de um período de cortes antes do fim do ano. O comunicado de 7 de maio, contudo, apontou para a manutenção dos juros de referência na economia brasileira em 14,75% ou 15% por mais tempo. Cortes só começariam em 2026.

Os termos do comunicado parecem ter contribuído para sua avaliação positiva pelo mercado. O Copom abusou desta vez das expressões do "coponês" — o idioma cifrado com que o colegiado se comunica com a praça financeira. Menções à "cautela adicional" e a "se manter vigilante" na perseguição da meta de inflação, expressões só entendidas pelo mercado, pipocaram no texto.

Na interpretação dos tradutores do "coponês", mais cautela significa que o Copom preferirá errar por excesso, na calibragem dos juros básicos, a antecipar cortes e ser ver obrigado a retomar altas em seguida.

Na lógica do sistema de metas, de fato, é menos custoso — para a credibilidade do Copom e em geral para a economia — aplicar um alta residual, e recuar se a elevação, na frente, se mostrar desnecessária. Ao contrário, antecipar cortes de juros, mas, em seguida, ser obrigado a retomar as altas, traz consequências mais negativas para a ação do Copom e para as expectativas de inflação.