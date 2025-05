Inflação tende a se acomodar a partir de abril, mas ainda em nível alto

De modo geral, os núcleos da inflação — medidas mais estruturais de variações de preços, desconsiderando situações típicas de um dado período (sazonais) e alterações tópicas ou inesperadas de preços — também resistem acima do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas de inflação. O núcleo mais sensível à política de juros, que inclui preços industriais e serviços, subiu 6,7%, em abril.

Alimentos: recuos mensais, alta no acumulado

No caso dos alimentos, conjunto sensível ao orçamento dos brasileiros, a situação é inversa, de acordo com projeções do economista Fábio Romão, especialista em acompanhamento de preços da consultoria LCA 4intellinge. Os preços dos alimentos no domicílio normalmente caem no segundo trimestre, a partir de maio, avançando até julho, já no terceiro trimestre. De alta de 1,17% em março, os preços do grupo recuaram para 0,82% em abril. Quedas (bem) mais acentuadas são esperadas para os próximos meses, quando se estima inflação mensal de alimentos no domicílio abaixo de 0,3%.

Mesmo assim, como diriam os membros do Copom (Comitê de Política Monetária), é preciso cautela na análise da marcha inflacionária dos alimentos em 2025. No acumulado em 12 meses, a inflação de alimentos pode chegar a 10%, no início do segundo semestre, recuando aos poucos, para fechar o ano, em dezembro, nas alturas de 7,5% — só um pouco abaixo da alta de 8,2% de 2024.