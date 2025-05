EUA, país da moeda reserva global, deixa de ser o mais seguro para investir

Estresses com a abertura dos déficits fiscais e a aceleração da trajetória ascendente da dívida pública estão por trás das recentes onda de venda de títulos do Tesouro americano — antes considerados os papéis mais seguros do mundo —, com a consequente elevação de seus rendimentos.

Essas recentes corridas para se desfazer de títulos do Tesouro americano indicavam graves preocupações com a política fiscal de Trump. Os títulos do Tesouro estão sendo negociados a taxas inéditas de rendimento de 5% ao ano.

Déficit em alta

O déficit público americano chegou a 6,4% do PIB em 2024, aumento de 8%, na comparação com o ano anterior. No exercício fiscal encerrado em fins de setembro do ano passado, o déficit atingiu US$ 1,8 trilhões.

Apenas como dado de comparação, a dívida pública bruta brasileira encerrou 2024 com o equivalente a pouco menos de 80% do PIB e o déficit público primário fechou em 0,4% do PIB, nas contas dos especialistas do setor privado. O déficit nominal, que inclui os juros das dívida pública, e é o comparável com o americano, está em R$ 950 bilhões (US$ 166 bilhões no câmbio atual), quase 8% do PIB.