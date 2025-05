PIB bombou mesmo no 1º tri, e agro é de novo a salvação da lavoura

Repete-se, neste primeiro trimestre de 2025, o que se verificou nos dois anos anteriores. O crescimento do período janeiro-março deve ser o de pico no ano. A atividade tende a desacelerar nos trimestres seguintes, com possibilidade de retração ou crescimento baixo no segundo semestre.

A hipótese da desaceleração tende a ser confirmada pelo fato de que o carregamento estatístico do crescimento do primeiro trimestre resultaria numa alta do PIB de 2,6%, mesmo se a expansão a cada um dos demais três trimestres do ano fosse zero. Se as projeções estiverem corretas, e o crescimento de 2025 for inferior a esses 2,6%, a indicação é de que deve ocorrer alguma pequena retração no segundo semestre.

Transbordamentos

Quase metade do crescimento do primeiro trimestre é de responsabilidade da agropecuária. Safras novamente recordes estão sendo colhidas, distribuídas e comercializadas no começo do ano, com destaque para a lavoura da soja. A perspectiva é de que o PIB do setor agropecuário concretize mais um trimestre excepcional, com alta superior a 12% sobre o mesmo período de 2024.

Assim como a agropecuária, a indústria extrativa mineral — petróleo e minério de ferro — igualmente sensível às condições de oferta, ajudaram a puxar o PIB do primeiro trimestre para cima. Houve ainda um transbordamento da atividade robusta desses setores para outros, mais sensíveis aos estímulos de demanda — indústria em geral e serviços.

Cálculos da consultoria MCM 4intelligence estimam crescimento do PIB, sem considerar o setor agropecuário, em 0,7%, no primeiro trimestre — uma expansão anualizada também respeitável, de 3%. Isso se deve ao fato de que, embora responda, diretamente, por menos de 10% na composição do PIB, o setor agropecuário influencia cerca de 25% da produção nacional total.