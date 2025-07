Reequilíbrio democrático, paradoxalmente, passa pelo recurso de Lula ao STF

Está mais do que evidente não ter sido boa ideia usar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para compensar perdas de arrecadação e cumprir regras do arcabouço fiscal. As alíquotas do IOF podem ser alteradas por decreto do Executivo, passando a valer no momento em que são fixadas, mas seu caráter é regulatório, não devendo ser usadas para aumentar arrecadação.

Também é evidente não ter sido boa ideia do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), confrontar o governo, conduzindo a derrubada do decreto do IOF, uma ação quase inédita na história do Congresso. A vitória no plenário, mesmo por vasta maioria, depois sancionada pelo Senado, deflagrou uma crise política, já latente, mas ainda estava contida, de proporções imprevisíveis

Canais entupidos

O fato é que o governo do presidente Lula não tinha outra alternativa, depois da derrubada no Congresso do decreto de ampliação do IOF, se não a de recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal). Mesmo na incerteza de decisão judicial, esse era o único caminho para tentar sair do emparedamento em que foi colocado e desobstruir canais entupidos de negociação entre o Executivo e o Legislativo.