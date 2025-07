Gasto tributário, que não é gasto, mas renúncia fiscal, sai das sombras

As renúncias fiscais desse conjunto vão desde benefícios previdenciários até programas de fornecimento de cadeiras de roda e outros de apoio a pessoas com deficiência, passando por isenções da cesta básica, medicamentos, apoio a entidades filantrópicas e fundos sociais.

Do outro lado dos gastos tributários estão renúncias fiscais que não trazem benefícios econômicos e sociais compatíveis com as perdas de arrecadação. A grande maioria não é auditada e suas eventuais contrapartidas permanecem desconhecidas.

Os dez maiores gastos tributários, considerados pela Unafisco como privilégios tributários totais ou parciais, representam a maior parte da perda de arrecadação. Correspondiam, em 2024, a R$ 425 bilhões, equivalentes a quase 80% do total. Os maiores entre os maiores são os concedidos à Zona Franca de Manaus, e ao Simples Nacional — programa de simplificação e redução de tributos para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

No seu conjunto mais amplo, o volume de renúncias fiscais é ainda mais alto do que o exibido pelo total de gastos tributários. Como essa rubrica orçamentária é definida como renúncia fiscal que beneficia setores ou grupos específicos, a perda de arrecadação com a isenção tributária de lucros e dividendos, por exemplo, tecnicamente não é considerada gasto tributário, uma vez que abrange a todos, sem especificar o grupo beneficiado.

A urgência agora conferida ao projeto de lei complementar que propõe iniciar um corte nas excessivas renúncias fiscais atropelou o PL (Projeto de Lei) 3203/2021, que dorme na gaveta do relator, na CFT (Comissão de Finanças e Tributação), deputado Sidney Leite (PSD-AM). Este projeto de lei regulamentará, quando votado e aprovado, a EC (Emenda Constitucional) 109, de março de 2021.

A alteração constitucional determinou a formulação de um plano de redução de benefícios tributários para que se contenham no limite de 2% do PIB, mas considera uma série de exclusões. Benefícios à Zona Franca de Manaus, ao Simples, cesta básica, entidades filantrópicas e fundos sociais estão entre as principais exclusões dos cortes que podem ser feitos.