Entenda possíveis efeitos do tarifaço de Trump e dificuldades da negociação

Uma dificuldade evidente é a relativa irrelevância da pauta de importação de produtos e serviços do Brasil pelos Estados Unidos. Mesmo no caso do suco de laranja e do café, que têm peso maior no mercado americano, não seria tão difícil substituir os produtos "made in Brazil". Diferente, por exemplo, da China, cujas exportações para os Estados Unidos são cruciais em diversas cadeias produtivas.

Outra dificuldade reside no fato de que, no fluxo de comércio Brasil-EUA, o Brasil é deficitário há mais de 15 anos. Numa negociação estritamente comercial, o país aceitaria reduzir suas tarifas médias de importação, mais altas do que as americanas antes dos tarifados de Trump, apenas ampliando o déficit que já carrega?

Vinculações políticas

Mais do que questões no âmbito econômico, pesa contra essas negociações a vinculação feita por Trump da imposição de sobretaxas ao Brasil em razão da "caça às bruxas" que o governo estaria promovendo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro — o presidente americano também estaria reagindo às restrições nas operações de bigtechs americanas no Brasil e ao protagonismo de Lula nos Brics.

A vinculação da retirada ou redução de sobretaxas a uma anistia a Bolsonaro é totalmente fora de propósito. Antes de um inimaginável perdão do ex-presidente por Lula, a questão está fora do alcance do presidente brasileiro.

Trump parece não saber — ou fingir não saber —, conforme se pode depreender da carta que publicou endereçada a Lula impondo novas sobretaxas a importações de produtos brasileiros, que Lula não tem ingerência sobre o Judiciário, onde Bolsonaro está sendo processado e será julgado.