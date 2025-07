Dólar mais fraco, porém mantendo hegemonia, é o combo inviável de Trump

A maior destas contradições reside no objetivo de enfraquecer o dólar ante outras moedas para obter ganhos no comércio internacional e aumentar a produção local, com mais empregos nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo exigir do resto do mundo que opere como se a moeda americana continuasse forte e dominante. Querer as duas coisas ao mesmo tempo — o dilema de Trump — configura um combo inviável.

Só há um jeito de compatibilizar esses objetivos antagônicos para tentar resolver o dilema — e Trump tem usado essa saída. É assumir a posição de "imperador do mundo", como mencionou o presidente Lula, em entrevista à CNN Internacional, impondo, por exemplo, sanções comerciais sem razões objetivas a países não inteiramente alinhados.

Moeda desvalorizada, em economias abertas de mercado, estimula exportações e dificulta importações. Se um produto custa R$ 100 e a cotação do dólar sobe de R$ 5 para R$ 6, o valor em dólar cai de R$ 20 para R$ 16,60, tornando o produto mais competitivo no mercado externo e, em consequência, estimulando exportações.

Do outro lado, um produto que custa US$ 100, seria importado a R$ 500, com o dólar a R$ 5 e a R$ 600, com o dólar a R$ 6, restringindo sua competitividade no mercado local e tendendo a reduzir as compras externas.

A imposição de tarifas de importação por Trump, quase sempre sem base técnica, e muitas vezes com explícita motivação política, reforça não só a tentativa de gerar superávits externos maiores, com base num dólar mais fraco, mas também o outro lado da moeda, mantendo a força do dólar por meio da dominação política. Era dessa ideia de dominação a que Trump se referia quando assumiu tom imperial ao declarar que impõe tarifas a quem quiser porque "eu posso".

São vários os canais pelos quais a política econômica de Trump atua para enfraquecer o dólar. O primeiro é justamente o das tarifas de importações, que geram incertezas sobre a expansão do comércio internacional e, na sequência, do próprio crescimento da economia global. As tarifas também acentuam dúvidas sobre a evolução da inflação nos Estados Unidos e, em consequência, do valor real moeda americana.