Tarifaço não pariu um rato, mas livrou quase metade das exportações

Divulgado nesta quarta-feira (30), o decreto se preocupa em determinar "emergência nacional"— classificação necessária para impor tarifas acima de 15%. Para tanto, Trump afirma que ações do governo brasileiro representariam uma "ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA".

De acordo com decreto de Trump, "membros do governo do Brasil tomaram medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão dos cidadãos americanos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas."

Outra alegação de Trump para impor sanções ao Brasil, descritas no decreto em que são impostas as tarifas de 50%, descreve que "membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos."

São óbvias falsidades, na esteira de uma tentativa de intervenção em assuntos políticos internos do Brasil. Configura uma ação tão escancarada que assume ares de caricatura, mas que é típica de uma visão imperialista que governos americanos adotam em relação ao resto do mundo.

A primeira reação, nos mercados de ativos, sinalizam a compreensão de que o tarifaço ficou pela metade, e que os prazos, embora pequenos, para a aplicação efetiva das sanções ainda permitiria negociar novas isenções, como, por exemplo, para carnes e, principalmente, café.

Na Bolsa de Valores, impulsionados pela forte valorização das ações da Embraer, poupada nas sobretaxas, o índice Bovespa fechou com alta de quase 1%, enquanto a cotação do dólar, depois de oscilar ao longo do dia, encerrou o pregão com alta de 0,4%, a R$ 5,59.