Batalha do tarifaço foi menos sangrenta, mas guerra comercial pode ir longe

Todas as evidências apontam para o preocupante de fato de que, na guerra de Trump contra o Brasil, as questões de economia e de comércio são apenas uma cortina de fumaça para a tentativa de interferir na vida política do país, desestabilizando instituições e a própria democracia. Prova disso é a inexistência de qualquer alegação econômica ou até mesmo comercial em todos os documentos que formam o contencioso de Trump com o Brasil. Já na carta pública endereçada a Lula, publicada em 9 de julho, razões estritamente políticas serviam de base para a aplicação de sanções comerciais.

Essa linha de alegações — descaradamente falsas, diga-se — foi reforçada no decreto que instituiu o tarifaço e suas isenções. Não há também, no documento em que Trump determina ser a aplicação de sobretaxas às exportações brasileiras questão de "emergência nacional", nem um único argumento técnico.

Para dar base a essa "emergência", Trump acusou o Brasil de ""práticas e ações que ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos." A justificativa do presidente americano é a de o Brasil adotou ações que "interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão de pessoas dos Estados Unidos, violam direitos humanos e minam o interesse que os Estados Unidos têm em proteger seus cidadãos e empresas". Uma sucessão de absurdos e fake news.

No decreto de 30 de julho, Trump repete argumentos da carta de três semanas anteriores, segundo as quais "membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-Presidente do Brasil, o que está contribuindo para a deliberada deterioração do estado de direito no Brasil, para intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos."

Há ainda, no decreto, um longo libelo acusatório contra as determinações do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, acusado de "abuso de autoridade". Também nesta quarta-feira, Moraes foi enquadrado em lei (Lei Magnitsky), aplicada contra ditadores e outros violadores de direitos humanos, bem como a mafiosos, corruptos e cleptocratas. A lei prevê sanções econômicas e financeiras contra os nela enquadrados.

Restam poucas dúvidas de que as motivações políticas são maiores do que as econômicas e comerciais para sancionar o Brasil. O objetivo declarado é desestabilizar a democracia brasileira. Trata-se do velho imperialismo ianque, agora na versão caricatural do autocrata Trump, atacando uma nação soberana, não importa se os argumentos soam escandalosamente falsos.