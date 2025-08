Economia já está em clara desaceleração; será que o Copom não quer ver?

Diante dos sinais enviados pela economia real, e mais ainda das perspectivas existentes para o segundo semestre, pode-se dizer que o Copom foi excessivamente cauteloso em sua avaliação da trajetória no futuro próximo do ritmo da atividade e dos negócios.

É provável que a "moderação no crescimento" já esteja mais evidente do que o Copom quis deixar transparecer. Essa hipótese ganha força quando se lê, na ata, o reconhecimento de que "em momentos de inflexão no ciclo econômico, é natural que se observem sinais mistos advindos de indicadores econômicos".

Dos 26 parágrafos da ata, seis — ou um quarto do total —, foram dedicados a avaliações da situação e das perspectivas do nível de atividade. O Copom avançou na constatação de que os indicativos de freio na concessão de crédito são mais evidentes do que os revelados pelo mercado de trabalho.

No fim, concluiu que "os sinais advindos da demanda e da atividade econômica até aqui sugerem que o cenário se desenrola conforme esperado e compatível com a política monetária em curso." Esse cenário, com juros reais nas alturas, visava mesmo frear a atividade e, com isso, aliviar pressões inflacionárias — como, diga-se, a própria ata reconhece.

Depois de um primeiro trimestre em que uma safra agrícola recorde puxou o PIB (Produto Interno Bruto) para uma forte elevação de 1,4% sobre o trimestre anterior, o filme da economia brasileira é o de uma desaceleração do crescimento clara e progressiva.

As projeções conhecidas para a variação do PIB, do segundo ao quarto trimestre convergem para um ritmo significativamente menor de expansão da atividade. De acordo com as estimativas, para o período abril-junho, a economia deve ter avançado 0,6%, em ritmo menos da metade do exibido no meses de janeiro a março. No segundo semestre, a média das expectativas ainda é de crescimento, mas a um ritmo francamente baixo, em torno de 0,2% a cada trimestre ou mesmo menor.