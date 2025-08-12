Após IPCA, cresce expectativa de queda da inflação e corte de juros

Nas projeções do economista Fábio Romão, especialista em acompanhamento de preços da consultoria 4Intelligence (ex-LCA), o IPCA de agosto registrará deflação em torno de 0,2%, mas com repique forte em setembro, quando pode subir 0,8%, refluindo no último trimestre para fechar o ano em 5%.

Romão reconhece que sua projeção da inflação cheia de 2025 pode ser revista para baixo, em linha com outras previsões que já apontam variação do IPCA em 4,9% ou 4,8%, no fim do ano. Ainda acima do teto do intervalo do tolerância do sistema de metas, que é de 4,5%, para um centro de 3%, a inflação está em trajetória descendente.

As maiores pressões de alta no IPCA de julho vieram da energia elétrica. Com a falta de chuvas, vigora bandeira vermelha nível 1, o que provoca elevações nas tarifas. Na avaliação do economista José Francisco de Lima Gonçalves, dos 26 pontos de alta da inflação em julho, perto da metade (12 pontos) vieram da energia elétrica.

Também o item energia elétrica continuará pesando na marcha da inflação em agosto e setembro. Em agosto, quando está prevista deflação no IPCA mensal, novo bônus de Itaipu terá forte contribuição no recuo previsto da inflação. Novamente o repique do bônus concedido no mês anterior jogará setembro, de acordo com as projeções, para a segunda inflação mensal mais alta de 2025, apenas abaixo da elevação de 1,31%, em fevereiro.

Recuos de preços em combustíveis e, principalmente, na alimentação no domicílio, compensaram, em julho, as pressões em energia elétrica, secundadas por itens mais voláteis, como passagens aéreas e jogos de azar. Pelo segundo mês consecutivo, o item alimentação no domicílio registrou deflação. Depois de recuar 0,43% em junho, os preços de alimentos voltaram a cair, e com mais intensidade, agora em 0,63%.

Para agosto, as previsões são de nova queda no IPCA de alimentos no domicílio. Nas estimativas de Fábio Romão, o recuo ficaria em 0,3%, mas daí em diante, mês a mês, teria lugar um novo ciclo de altas nos preços dos alimentos. O item alimentação no domicilio fecharia 2025 com alta pouco acima de 6% — variação ainda elevada, ajudando a puxar o IPCA para mais longe do centro da meta, porém abaixo da forte alta de 8,2% em 2024.