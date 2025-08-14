MP do Tarifaço é para ganhar tempo e tentar fazer do limão uma limonada 

O pacote inclui ainda a possibilidade de que o governo compre produção excedente pós-tarifaço, principalmente alimentos, destinando-a a programas sociais.

A principal contrapartida exigida das empresas que se beneficiem das concessões do pacote é a da manutenção de empregos. Para isso, a MP do Tarifaço criou uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, com braços regionais, que não se sabe ainda como será estruturada e como atuará.

Uma das primeiras críticas ao pacote de auxílio é o de que as concessões foram excessivas — ao mesmo tempo em que setores afetados reclamaram da falta de mais incentivos. Mas, como não é possível antecipar se, com o tempo, o imprevisível presidente americano, Donald Trump, vai escalar ou recuar em sua guerra tarifária contra o Brasil, a avaliação crítica do tamanho do pacote é afoita.

Trump pode avançar, se achar que sua tentativa de interferência na política brasileira ou o esforço para bloquear os Brics deve ser reforçada. Veja-se a sobretarifa aplica à Índia por comprar petróleo da Rússia e, ontem, o cancelamento de vistos americanos de brasileiros vinculados ao programa Mais Médicos.

Mas Trump, conhecido por recuar, pode também aliviar as sobretaxas, caso se confirmem daqui a pouco as projeções de que as sobretaxas às importações vão levar a economia americana a uma situação de estagflação.

Até aqui, de todo modo, consolidam-se as projeções de que, se não devem ser considerados desprezíveis, os impactos do tarifaço são limitados. É essa percepção que alimenta as conclusões de que o pacote exagera,



Um levantamento do Cedeplar (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional), que abriga os cursos de pós-graduação da Faculdade de Economia, na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o mais completo até aqui publicado, que procurou medir não apenas os impactos diretos sobre exportadores, mas seus efeitos líquidos, considerando a reorganização que as tarifas de Trump tendem a provocar no comércio internacional global, indica os seguintes efeitos líquidos do tarifaço, no acumulado de dois anos: