Concentração de renda entre mais ricos avança em ritmo acelerado

Ocorreu, mais do que isso, uma concentração da concentração de renda nos níveis mais altos. O grupo do 0,1% mais rico — 160 mil pessoas com renda mensal inicial de R$ 150 mil — respondeu por 85% do aumento de quase 4% na participação na renda nacional total, enquanto o 0,01% mais rico — 16 mil pessoas com renda inicial de R$ 855,5 mil — capturou metade do aumento no topo da renda nacional. Ao mesmo tempo, os 85 milhões de brasileiros que estão entre os 50% mais pobres responderam por apenas 10% da renda total, menos do que os 12,5% detidos pelo conjunto do 0.1% mais rico.

Os economistas Frederico Nascimento Dutra, Priscila Kaiser Monteiro e Sérgio Wulff Gobetti, autores do estudo, entitulado "Concentração de renda no Brasil: o que os dados do IRPF revelam?", concluíram que 90% da concentração de renda entre aqueles situados nos estratos superiores a partir do 0,1% mais rico, pode ser explicada pelo recebimento de lucros e dividendos.

Para os economistas, parte dessa renda de lucros e dividendos que impulsiona os rendimentos dos mais ricos tem origem na expansão da "pejotização" nas relações de trabalho. A "pejotização" é o processo que permite a camuflagem legal da contratação de empregados sob leis trabalhistas na forma de empresa prestadora de serviços. No período analisado, enquanto explodia a renda recebida como lucros e dividendos registrou-se queda na contribuição vinda da renda de salários.

A "pejotização", em combinação com o aumento na distribuição pelas empresas de lucros e dividendos, fez disparar a renda no topo da pirâmide. A renda total do 0,1% mais rico cresceu quase 50% em termos reais entre 2017 e 2023, em ritmo cinco vezes maior do que o avanço da renda média do brasileiro no mesmo período. A renda média real no topo cresceu 6,9% ao ano, enquanto a renda das famílias em geral avançou 1,4% acima da inflação.

Há uma distância, conforme constatado pelos economistas, entre os dados estimados pela PNAD para a renda dos brasileiros e os obtidos a partir das informações do IRPF. Essa diferença é pequena até os 20% mais ricos -- num país pobre como o Brasil, esse grupo inclui pessoas com renda mensal a partir de R$ 3 mil ou apenas dois salários mínimos. Mas cresce potencialmente na medida em que se sobe nos níveis de renda.



Para o grupo do 0,01% mais ricos, por exemplo, a renda captada pela PNAD é 12 vezes inferior à apurada a partir do IRPF. A PNAD, em 2023, estimava renda mensal de pouco mais de R$ 200 mil para esse grupo, mas as declarações dessas mesmas pessoas revelavam rendimentos médios mensais de R$ 2,5 milhões, mais de dez vezes superior.

O estudo também apurou o retrato da dinâmica da distribuição de renda por estados. A unidade da Federação com maior nível de concentração de renda é o Mato Grosso, onde o agronegócio predomina, e quase um terço da renda está nas mãos do 1% mais rico, seguido por São Paulo, Goiás e Paraná. Estados do Norte e Nordeste mostram menor concentração e menor expansão de renda nos estratos superiores da pirâmide.