Incerteza criada por Trump favorece especulação e abala bancos brasileiros

Não faz sentido acreditar que, como alegado, a determinação de que bancos brasileiros devem obedecer às leis brasileiras, em despacho óbvio do ministro do STF Flávio Dino, tenha deflagrado o pânico, que fez o dólar dar um pinote ante o real e a Bolsa viver seu pior pregão do ano, com os grandes bancos perdendo R$ 40 bilhões em valor de mercado num único pregão.

Até porque não houve nenhuma mudança nas incertezas sobre eventuais sanções da Magnitsky a instituições que mantivessem relacionamento financeiro com sancionados pela lei americana em outros territórios que justificasse a forte recuperação dos mercados no último dia útil da semana. O dólar caiu quase 1%, fechando a semana em R$ 5,42, a Bolsa subiu perto de 2,5% e os bancos praticamente recuperaram o valor de mercado perdido

Mesmo a sinalização de que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) deve cortar os juros de referência na economia americana já em setembro, tem peso, mas não é explicação suficiente para a volatilidade tão forte no mercado brasileiro. Sem falar que os riscos da Magnitsky sobre os bancos não foram em nada alterados.

Famosos escritórios americanos de advocacia têm sido consultados por bancos brasileiros sobre a abrangência da Lei Magnitsky sem que tenha sido encontrado algum consenso até agora. Alguns interpretam que a lei, escrita em termos genéricos, apenas limita operações dos sancionados nos Estados Unidos, impedindo que mantenham contas e investimentos no país e livrando bancos não americanos de sanções por manterem relacionamento com os punidos. Mas outros advogados pensam que a ação da lei é mais ampla, alcançando qualquer operação bancária em qualquer território.



Nessa interpretação mais ampla, os bancos ficam numa encruzilhada sem solução. Correm risco tanto se operarem com sancionados quanto se não mantiverem relacionamentos financeiros com eles em seus países-sede.

O mundo da economia de mercado não funciona bem em ambientes imprevisíveis. Preços movem os mercados e costumam ser definidos pelas relações que se estabelecem, a cada momento, entre oferta e procura de bens e serviços.

Em clima de incerteza, porém, essa regra básica e essencial do funcionamento dos mercados perde função. Nessas situações, preços e mercados podem ir para qualquer lado, ao sabor dos ventos, como uma biruta de aeroporto. Quem é capaz de prever o comportamento dos mercados na semana que vem?