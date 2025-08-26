Ao tentar interferir no BC americano, Trump tumultua dólar no mundo

A primeira "vítima" dessas interferências é a cotação do dólar pelo mundo. O enfraquecimento forçado da moeda de reserva global tende a produzir instabilidades e realocações nos mercados de ativos financeiros, atingindo também a economia real, como reflexo de oscilações, até positivas conforme as circunstâncias de momento em cada país, mas sem base estrutural.

No Brasil, por exemplo, o mercado cambial tem registrado valorização do real ante o dólar, menos pelas condições estruturais da economia brasileira, e mais pela perda de valor da moeda americana mundo afora. Se, num primeiro momento, isso contribui para conter pressões inflacionárias, uma valorização excessiva da moeda local, mais a médio e longo prazo, acaba resultando em dificuldades para a atividade e o mercado de trabalho.

É por isso que a legislação, na maior parte dos países, evoluiu ao longo do tempo na direção de assegurar a independência dos diretores de bancos centrais que decidem sobre juros em relação ao governo de turno. O Fed é independente, assim é independente o Banco Central do Brasil, e é por isso que os mandatos dos diretores de bancos centrais são fixos e não coincidentes com os dos chefes de governo de turno.

Pelas regras legais vigentes em grande parte dos países, inclusive nos Estados Unidos, o Executivo não pode demitir um diretor de banco central sem causas muito claras, todas definidas em lei, e ainda assim sem a aprovação do Legislativo.

Contra todas essas normas, Trump ordenou ontem a demissão da economista Lisa Cook, primeira diretora negra do Fed, com mandato até 2038. Antes desse ato, ele já tinha ameaçado demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato na presidência do banco central americano vai até maio de 2026.

Como o presidente Lula, no início de seu terceiro mandato presidencial, em que conviveu às turras com o então presidente do BC, Roberto Campos Neto, Trump quer obrigar o Fed a baixar na marra os juros de reverência na economia americana.