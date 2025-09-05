Competição ou controle? Dilema do BC abriu brecha no sistema do Pix

Até lá, as operadoras que não dispõem de registro no BC só poderão intermediar ordens de PIX, o sistema brasileiro de pagamentos instantâneo, ou de TED (transferência eletrônica disponível) até R$ 15 mil por operação. Também as empresas de tecnologia que fazem a ponte entre as instituições financeiras, na execução das ordens, deverão somar capital mínimo de R$ 15 milhões para poder operar.

Ao divulgar as ações emergenciais de segurança para o sistema de pagamentos brasileiros, técnicos do BC insistiram que apenas 0,03% do total de contas do sistema seriam afetadas pelas medidas restritivas. Esse percentual baixo engana porque existem, segundo dados de 2023, os mais recentes disponíveis, cerca de 1,2 bilhão de contas ativas e, assim, um grande contingente de 36 milhões de contas pode ser impactadas pelas medidas restritivas.



Além disso, a verdade é que existem pelo menos 1,5 mil instituições de pagamento operando à margem dos controles do BC. Sem controles ou cumprimento de exigências regulatórias, a proliferação dessas empresas é potencialmente alta, assim como os riscos que poderiam trazer à segurança do sistema de pagamentos no qual, bem ou mal, acabam inseridas.

Liberar ou restringir a operação de empresas no mercado de meios de pagamento é um dilema para o BC. Há muitas vantagens em permitir a operação de mais empresas no mercado bancário, mas também há imensos riscos à estabilidade e segurança do sistema.

De um lado, permitir que empresas operem neste mercado sensível à margem dos protocolos de fiscalização, ou com regulação fraca, colabora para ampliar um segmento muito concentrado em poucas instituições — o que não deixa de ser uma necessidade. Essa ampliação não só tende a reduzir custos de transação, pelo aumento da competição no segmento, como, mais do que tudo, ajuda a promover uma bem-vinda inclusão bancária.

De outro lado, a ausência de regulação ou a existência de registros frouxos potencializa os riscos de que se instale um faroeste no mercado, dando margem à insegurança regulatória, a operações ilegais, desvios de recursos e refúgio financeiro a corruptos e criminosos.

Controles mais frouxos permitiram que o número de contas bancárias, de acordo com dados de 2023, avançassem 15% em relação ao anterior, com quase dois terços desse crescimento vindo de contas abertas em fintechs e bancos digitais.