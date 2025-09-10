 Autonomia financeira, defendida após ataques hacker, cria BC monstrengo

Na entrevista coletiva concedida por Galípolo e diretores do BC, na sexta-feira (5), em que foram anunciados limites para operações de fintechs não cadastradas e não supervisionadas, assim como de capital mínimo para empresas de tecnologia intermediárias nas operações de pagamento, o tema da autonomia financeira do BC ganhou mais destaque do que as medidas anunciadas de contenção de danos aos ataques e desvios de dinheiro, no interior do sistema de pagamentos brasileiro.



De acordo com dirigentes do BC, os desvios de recursos foram possíveis porque a autarquia não dispõe de recursos humanos e financeiros para assegurar cem por cento que ataques de hackers sejam barrados, embora o sistema de pagamentos se mantenha protegido e íntegro. Segundo essa justificativa, são poucos os servidores disponíveis para a tarefa e, além disso, esses poucos são regidos pelas leis trabalhistas menos flexíveis do serviço público, o que complica, no discurso dos queixosos, ainda mais a missão de garantir a segurança das operações no setor bancário.

Essa não é, na verdade, a explicação completa para a vulnerabilidade revelada pelo sistema de pagamentos. Podem até faltar profissionais para as tarefas de assegurar a segurança do sistema e para novas demandas de fiscalização em ambiente digital, mas as brechas também decorreram da decisão, já de algum tempo, de afrouxar os controles no mercado de bancos e de pagamentos bancários. O objetivo do afrouxamento era o de reduzir a concentração no setor, ampliar a inclusão bancária da população e reduzir custos de transação. O próprio Galípolo reconhece essa circunstância, ao declarar que o "pêndulo" dos controles, antes voltados para a liberalização do mercado, agora deve se voltar para a segurança do sistema.

Galípolo também afirmou que nove entre dez pontos da PEC da autonomia financeira do BC já tinham sido aceitos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O décimo ponto, ainda em discussão, seria o das relações de trabalho para os servidores do BC, na transformação da autarquia para empresa pública de direito privado.

Também nesse item específico, na proposta de emenda constitucional, há uma mistura de tratamentos. Os atuais funcionários que optassem pelo regime trabalhista do setor privado, regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), teriam, no entanto, direito a aposentadoria e outros benefícios como servidores públicos.

Não é por falta de entendimento desse ponto específico, contudo, que a PEC está parada no Senado, não havendo sinais de que tão logo sairá da hibernação. Não há convergência entre o relator e o governo Lula sobre a natureza de empresa privada conferida ao BC pela proposta de emenda constitucional. Além da defesa pelo governo da manutenção da autarquia sob regime jurídico de direito público, existem divergências defensores e opositores da PEC sobre os impactos das mudanças nas contas públicas.

Qualquer que seja o regime jurídico definido, o BC não exerce atividade econômica, diferentemente, por exemplo, do Banco do Brasil. De onde então viriam os recursos para efetivar sua independência financeira? A resposta da PEC é que esse recursos viriam da senhoriagem. Senhoriagem é o termo técnico que define a diferença entre o custo de emitir e distribuir moeda e o valor do dinheiro em circulação.