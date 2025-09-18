Diferença de juros entre EUA e Brasil ajuda Copom a jogar parado

No caso do comunicado do Copom de setembro, a mensagem principal não está em alguma frase ou expressão inserida no texto. É a própria inexistência de diferenças marcantes em relação ao congênere do Copom anterior, de julho, que permite concluir ter o colegiado no qual se reúne presidente e diretores do BC decidido jogar parado enquanto espera a conjuntura econômica — doméstica e externa — fazer decantar as expectativas de inflação na direção da meta, de 3%.

A única mudança no texto reforça essa percepção. Se, no comunicado do Copom de julho, havia menção à continuação da interrupção do ciclo de altas da Selic em setembro, no de setembro, essa menção à "interrupção do ciclo de altas" desapareceu. A eliminação da frase foi interpretada como aviso de que há já agora convicção no Copom de que os juros não precisam mais subir, devendo em algum momento ter início um ciclo de cortes.

O fato de o comunicado do Copom de setembro não revisar nem mesmo sua própria projeção para a inflação no chamado "horizonte relevante", que, no momento, alcança o primeiro trimestre de 2027, e se encontra em 3,4%, reforça o entendimento de que o Copom cruzou os braços à espera das revisões para baixo que o mercado possa fazer em suas estimativas de inflação para daqui a seis trimestres.

Pressões inflacionárias sobretudo no setor de serviços, refletindo política fiscal expansionista, competem com freio na demanda, principalmente em segmentos sensíveis ao crédito caro — com o consequente aumento dos níveis de endividamento de empresas e pessoas —, para tornar mais lento o ritmo de queda da inflação.

Faz sentido, porém, esperar revisões mais aceleradas de expectativas na direção da meta com a ampliação do "carry trade", depois do início de um ciclo de cortes nas taxas de juros de referência no mercado americano, iniciada pelo Fed (Federal Reserve, banco central americano) também nesta quarta-feira. De olho nos sinais de esfriamento no mercado de trabalho nos Estados Unidos, o Fed reduziu em 0,25 ponto percentual o intervalo dos juros de referência para o intervalo de 4% a 4,25%, depois de nove meses estacionados entre 4,25% e 4,5%. Também sinalizou dois outros cortes na mesma graduação até o fim de 2025.

"Carry trade" é um jargão financeiro global que designa movimentos de arbitragem de taxas de juros. Nesses movimentos, investidores tomam recursos em mercados com juros mais baixos e os aplicam onde estão mais elevados, ganhando com a diferença de taxas, descontando os riscos do mercado em que as taxas estão mais altas.