Isentar base e taxar topo é avanço, mas necessidade de reformar IR vai além

A aprovação da nova legislação do IR é histórica primeiro por ter sido alcançada por uma raríssima unanimidade votos na casa legislativa. Mas também é histórica menos até pela isenção da base da pirâmide de renda do que pela tributação mínima definida para o topo. Ainda assim, trata-se apenas de um primeiro passo numa caminhada difícil rumo a um sistema de tributação da renda tributariamente mais justo e economicamente mais eficiente.

Ao evitar a adoção de uma tabela progressiva e instituir um desconto equivalente à isenção do imposto, a proposta básica do governo Lula, aprovada na Câmara, expôs a inevitável necessidade de reformar de modo amplo as regras do Imposto de Renda cobrado das pessoas físicas.

Pode-se dizer, exagerando um pouco na comparação, que a nova legislação introduziu uma espécie de cashback instantâneo. Embora o contribuinte beneficiado não desembolse nada, é como se o governo "devolvesse" o que ele deveria pagar de imposto, como exemplifica o economista Manoel Pires, coordenador do CPFO (Centro de Política Fiscal e Orçamento Público), da FGV (Fundação Getúlio Vargas, um dos mais experientes e respeitados especialistas brasileiros em política fiscal.

Com a manobra, que evitou o transbordamento da isenção, com base na correção da tabela progressiva do IR, para as demais faixas de renda, o governo conteve a renúncia fiscal decorrente da isenção no intervalo entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões anuais. Os contribuintes com renda acima de R$ 7.350 continuam nas escalas de isenção anteriores, que alcançavam rendas até dois salários mínimos (R$ 3.036), já considerando o desconto simplificado normalmente usado pelos contribuintes das faixas mais baixas da tabela do IR.

Se fosse aplicada a tabela progressiva, isentando cada parcela de R$ 5 mil nas rendas superiores, e assim progressivamente em cada faixa de renda, com suas respectivas alíquotas e parcelas a deduzir, segundo cálculos do economista Sérgio Gobetti, referência brasileira em estudos tributários e política fiscal, a renúncia total alcançaria um valor anual entre R$ 95 bilhões e R$ 130 bilhões.

Essa elevada diferença entre a renúncia com a isenção "descontada" de rendas até R$ 5 mil e a de uma tabela progressiva padrão, beneficiando, escalonada e progressivamente todas as rendas, é mais uma evidência da necessidade de uma reformulação completa da tabela do IR.