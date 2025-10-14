Lula acerta ao dizer que a existência da fome é uma escolha política

As afirmações de Lula configuram uma obviedade, mas nem por isso ele deixa de estar certíssimo.

Estudos e mais estudos já comprovaram que a produção de calorias necessárias para a manutenção saudável da população global foi atingida por volta de 1970, com excedentes crescentes nestes últimos 50 anos. Se há alimentos suficientes, a ainda existência de 650 milhões de seres humanos passando fome, pouco menos de 10% da população mundial, é o óbvio resultado de decisões políticas que não conferem prioridade máxima e absoluta ao atendimento da primeira de todas as necessidades humanas.

Desde que a chamada "revolução verde", dos anos 1960, propiciou um aumento exponencial na produtividade agrícola, o "x" da questão da fome no mundo passou a se concentrar nos problemas de acesso aos alimentos. Os problemas de acesso, por sua vez, se localizam em falhas de mercado, que permitem manipulação de preços e resultam em desequilíbrios na distribuição da produção.

É notável a queda do número de pessoas que saíram da situação de insegurança alimentar severa — um eufemismo para fome —, nos últimos 50 anos. A combinação de uma dinâmica mais eficiente de mercados com programas sociais de fornecimento de alimentos a grupos vulneráveis promoveu um recuo de mais de 50% na população faminta no mundo. De 40% do total de habitantes do planeta — cerca de 1,5 bilhão de pessoas — em 1970, para menos de 10%, nos dias atuais. Mas ainda são imensas e inaceitáveis as manchas de áreas com seres humanos famintos.

Para eliminar esse maior flagelo humano, é preciso, porém, reforçar a adoção de políticas públicas que interliguem a oferta de alimentos aos que deles necessitam para sobreviver, compensando a dificuldade de acesso aos mercados.

Traduzindo: a fome só será debelada se os necessitados tiverem acesso a rendas mínimas para adquirir alimentos em quantidade e qualidade suficientes para suprir as exigências de ingestão diárias de calorias para uma vida saudável, a partir de uma regulação também mínima de mercados, em que programas públicos eficientes de incentivo à produção, armazenagem e distribuição de alimentos.