Neymar passou o Nikolas. Pero no mucho.

Ultrapassou o Nikolas, pero no mucho. O post do Pix teve muito mais engajamento em outras métricas. Enquanto o post do Neymar teve 359 comentários, o do Pix teve 875 mil. Enquanto o do Neymar teve 1,4 milhão de compartilhamentos, o do Pix teve 5,8 milhões. Batendo esses números no liquidificador, temos uma taxa de interação de 71,16% para o Nikolas contra uma taxa de 3,88% para o Neymar.

A análise foi feita a pedido desta colunitcha pela Timelens, consultoria da FutureBrand.

Agora só falta o Madeiro

Tem um povo que gosta de transformar tudo em política (parece a TixaNews) e agora dizem que só falta o Madeiro patrocinar a camisa do Santos. Explico. É que a Havan, do Luciano Hang, fechou o último espacinho de patrocínio na camisa do Santos. O véio da Havan (ele mesmo assumiu o apelido) tratou do assunto diretamente com o pai do Neymar, conhecido como Neymar Pai.

Para quem é perdido, toda essa galera estava com Bolsonaro nas últimas eleições, inclusive o Neymar que anunciou apoio e tudo o mais.

Outra nova patrocinadora da camisa é a Loovi Seguros. A empresa tem como sócio ninguém mais, ninguém menos do que Pablo Marçal (que também estava na campanha de Bolsonaro). No seu site, a Loovi inclusive diz que Neymar é um menino da Loovi e embaixador da marca.