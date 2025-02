Boletos atrasados na Cidade Matarazzo: nem transfer de Anish Kapoor escapou

O francês Alex Allard virou o empresário mais badalado da Paulista por conta da sua ultraluxuosa Cidade Matarazzo, que abriga o Hotel Rosewood (o mais chique ever), a Soho House (o clube mais privé ever), a Casa Bradesco (o centro cultural mais luxuoso ever). Mas, agora, Allard parece ter virado um empresário badalado também no Serasa e em processos de execução de dívidas na Justiça.

A mais nova cobrança judicial resvala até na imagem do Bradescão. Uma das empresas de Allard estava inadimplente desde setembro, até ontem (dia 17), no pagamento do serviço de transporte e armazenagem das obras de Anish Kapoor — um dos artistas plásticos mais badalados do mundo (sim, é todo mundo badalado por lá). A exposição inaugurou a Casa Bradesco, lançada em novembro do ano passado (em outro evento badalado, com direito a mulheres de longo e tudo o mais. Sim, eu estava lá, sem longo).

O boleto pendente

A dívida com Eriko dos Santos Transportes e Armazenagem, já contabilizados multa, juros e honorários advocatícios, chega a R$ 153 mil, segundo consta do processo de execução extrajudicial que corre na Justiça de São Paulo. Vale notar que o valor se refere somente ao transporte e armazenagem e não inclui o seguro contra riscos no transporte das obras.