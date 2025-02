Artplan e Jellyfish levam conta da chinesa GWM. Vem mais por aí...

As agências Artplan e Jellyfish vão dividir a conta da montadora chinesa GWM, que tem o carro híbrido Haval como campeão de vendas. A JellyFish fica com a parte digital e a Artplan, com criação e offline (TVs, out of home, rádios, e essas coisas).

O que se dizia no mercado na tarde desta quarta-feira (19) é que a chinesa fez toda a concorrência focada em preço (chinês gosta de vender a preços baixos, mas de pagar menos também). Algumas fontes contam que a montadora chegou a sondar com algumas agências participantes se seria possível um desconto de 50% (cada agência que participou da concorrência apresentou uma proposta criativa e um orçamento fixo por mês, mas nenhuma agência sabe o preço que a outra apresentou). Como a Artplan é líder em venda de mídia, o mercado sempre vê a agência como forte concorrente no preço.

Na parte de criação e offline, estavam competindo Asia (que era a dona da conta), Galeria, Mediabrands e Suno. O pitch era para o Tanq, o carro que a montadora quer popularizar agora no país.