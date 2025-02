Vai ter DEI no uísque, no gin e na vodka, sim, Mr. Trump

No fim do ano passado, a empresa lançou uma campanha do Johnnie Walker (assinada pela Almap) em que a atriz Alice Braga reviveu um comercial icônico da marca "The Man Who Walked Around the World". No novo comercial, fortes são elas, que podem ser CEOs e o que quiserem.

Também no ano passado, a Diageo ganhou um dos prêmios máximos em Cannes com o case "errata at 88" (também da Almap). Eles levaram a cantora Alaíde Costa, uma das fundadoras da Bossa Nova, para fazer um show no Carnegie Hall. Em 1962, ela, uma mulher preta, não foi convidada para o show que apresentou a Bossa para o mundo. Foram só os homens brancos. Nossa, que surpresa, né? Nunca imaginei que isso acontecesse em 1960. Só em 2025.

Vendas em queda

O Brasil é um mercado bem importante para a Diageo, nesse momento em que alterou metas de crescimento para vendas de bebidas nos Estados Unidos (por conta das tarifas de Trump) e também com a queda do consumo de álcool na Europa.

E o pessoal da Soko, hein?

A agência Soko (agora Droga5) sempre foi conhecida por ser uma das agências de publicidade mais calcadas na diversidade, na inclusão e na equidade de gênero. No ano passado, ela foi vendida para a Accenture. E um dos matchs era justamente esse.