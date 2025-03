SXSW - O cérebro do Elon Musk vai fritar em Marte

E como a propaganda é a alma do negócio, eis como a Meredith vende a ideia do Signal:

"Você quer uma empresa centralizada que está claramente disposta a balançar nos ventos políticos para tomar uma decisão sobre seus dados daqui a 10 anos? Quando tivermos um regime diferente e um mundo diferente, mas eles ainda tiverem seus dados? (Ou você quer o Signal?) Quase sinto que não preciso fazer esse discurso, porque é tão óbvio, mas esse é o mundo em que vivo."

Chegou a vez do Elon

Por falar em ventos políticos, chegamos finalmente ao Elon Musk. Eu sei, o título falava de Elon e só agora cheguei nele. (Até vou voltar lá no início do texto para avisar os perdidos).

Como eu mencionei, o SXSW tem uma trilha de shows de comédia. E a estreia foi de ninguém mais, ninguém menos do que ele: Elon Musk. (Ainda bem que o ator avisa que não é o Elon de verdade porque alguém bem que poderia se confundir).

As caricaturas estavam todas lá: o X com os traços puxadinhos da suástica, o seu time de alemães com braçadeira da suástica, Trump como coadjuvante, os projetos de botar a SpaceX no lugar da NASA, Robert Kennedy Jr. querendo curar todas as doenças com óleo de rícino. (Tinha tudo mesmo. Dava pra ter reduzido pela metade o show). E quem estava lá também? O marciano representante de Elon em Marte falando da Doge Coin do sexo oral. Yes, humor escrachado mesmo. No fim, Musk se transforma no imperador romano Marcus Aurelius. Um show de horrores da vida real?