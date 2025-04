CCR quer ficar no passado e muda de nome

Se é muito conhecida no meio político, a marca é pouco reconhecida por quem usa as rodovias, linhas de trens, Metrô e aeroportos da empresa. Por isso, a CCR vai mudar de nome e a partir do fim do mês passa a ser Motiva. (Por isso e também porque eles não tem mais só concessão de rodovias, não fazia mais sentido o nome).

A diretora de marca, Vanessa Vieira, diz que Motiva mantém a ideia de mobilidade e também é fácil de se pronunciar em diferentes idiomas. Eles fizeram testes até com chineses para saber se a galera saberia pronunciar o nome. (85% dos investidores da empresa são estrangeiros)

A empresa ficou quase dois anos fazendo seu rebranding, gastou R$4 milhões com as agências que ajudaram no processo (lideradas pela FutureBrands) e quer começar a fixar marca nos 100 milhões de brasileiros que passam pelas rodovias, linhas de trens e aeroportos que estão sob sua concessão em 13 estados.

Talent levou

A campanha de marketing que vai lançar a Motiva será feita pela Talent, que venceu nesta semana a concorrência aberta pela CCR. Vai ter TV, rádio, internet, tudo isso. Inclusive jornais e rádios locais por onde as estradas da empresa passam.

Itaú

Antes mesmo de Juliana Cury chegar para comandar a área de marketing do Itaú, o banco demitiu nesta semana dois superintendentes da área. André Scaciota, que era superintendente de mídia, e Raul Santahelena, superintendente de narrativas. Os dois tinham sido alçados aos cargos pelo então todo poderoso do marketing do Itaú, Eduardo Tracanella, que no ano passado foi demitido por problemas no cartão corporativo.