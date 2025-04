Como Trump vai afetar a publicidade mundial

Como não podemos nos deixar dominar pelo tema Trump, falo ainda na coluna de hoje da campanha do Dia das Mães de O Boticário (Renata sempre em cima do lance), do que o brasileiro pensa sobre os temas do SXSW, do que acontece quando o Banco do Brasil despluga a performance e de como a Meta está me perseguindo. Vem que está quente:

Não deu pra dobrar a meta

Comecemos pelo efeito Trump nos balanços. A Omnicom alterou seu guidance de crescimento orgânico para este ano. (Guidance é o nome chique que o povo das empresas de capital aberto usa pra projetar metas aos investidores).

Quando fez a divulgação do balanço anual, a empresa previa uma faixa de crescimento entre 3,5% e 4,5% para 2025. Agora, já botaram um 2,5% na parte inferior da meta. E com a seguinte frase introdutória: "Dada a incerteza do ambiente atual".

Questionado se a mudança já era porque os anunciantes começaram a sinalizar cortes de gastos ou se era mais pela incerteza do cenário, John Wren, o CEO do grupo, disse que era mais por conta da incerteza.

Ninguém sabe o que vai acontecer no fim dos 90 dias, quando Trump vai decidir se vale aquela tabelinha das tarifas que ele anunciou no Dia da Libertação ou se valem os 10% pra todo mundo. Não se sabe sequer se as tarifas vão continuar. Ou se, no fim das contas, os EUA vão pular de uma guerra tarifária pras vias de fato com a China. Numa dessas, vamos nos surpreender — e só os pinguins continuarão sendo taxados. (Sim, Trump taxou os pinguins).