Anitta é o novo Zeca Pagodinho da propaganda?

Como ter a mesma Coca em qualquer lugar?

A Coca é a Coca em qualquer lugar do mundo. Sim, pero no mucho. Explico: o design não era exatamente o mesmo no mundo todo. Imagina fazer com que todos os fornecedores seguissem à risca as mais de 100 páginas do Brand Book da marca. Estamos falando de uma marca que está em 200 países, que vende 2,2 bilhões de Cocas por dia e é atendida por centenas de agências de propaganda. Cada campanha lançada pela Coca gera 5 mil peças diferentes. Pois é.

O Rapha Abreu, VP mundial de design da empresa (sim, mundial, porque sou chique), me contou que não tinha jeito. Sempre alguém, em algum lugar, queria deixar sua digital na marca. Mas em janeiro deste ano isso começou a mudar porque a Coca começou a rodar um programa junto com a Adobe (com inteligência artificial, por supuesto) para uniformizar as campanhas. Eles chamam de Projeto Fizzion.

A pessoa vai lá no programa, pega a peça pronta e pode mudar os dizeres, as fotos (até mesmo mudar o instrumento que alguma pessoa está segurando, para traduzir melhor a cultura local), mas o design nunca muda. Sem contar que o serviço ficou pelo menos 10 vezes mais rápido.

Duas coisas sobre o Rapha. A primeira vez que ele teve contato com o logo da Coca foi na agência Ana Couto (ele até vai dar uma aula agora na escola Laje). A segunda coisa do Rapha é que ele falou comigo no Adobe Summit que aconteceu pela primeira vez no Brasil (prometi mencionar o Summit depois que conheci a Nubia Mota, que é a chefe do marketing para América Latina da big tech. Só quero fofocar aqui que ela anda sendo promovida na Adobe mundial).

E adorei a frase que ele contou que alguém importante na Coca dizia (anos atrás) para dar a dimensão do que é vender Coca-Cola: