A agência desconhecida que bombou com o 'não' de Maria Bethânia

Foi conversando com duas das fundadoras que eu entendi porque entre as agências a OOO era tão desconhecida. Nenhum dos fundadores já trabalhou em agências de publicidade. Beatriz Borges e Thales Ferreira eram buscadores de tendências da Melissa e Catharina Dieterich fundou o portal do Steal the Look (vendido para Magazine Luiza há uns 4 anos). Os outros dois novos sócios, que entraram no ano passado, tampouco eram de agências (a jornalista Maria Prata e o produtor de vídeo Rob Dalazen).

Mas a agência já tem vários clientes no portfólio: Dove, Seda, Shiseido, Hering e tantas outras.

Roubou o look. A história da Out Of Office começou com as marcas querendo co-criar com o site Steal the Look, que ditava (ou dita, sei lá) as tendências da moda. Catharina conta que foi então que eles decidiram que estava na hora de criar uma empresa de publicidade. No começo, lá no meio da pandemia quando criaram a OOO, eles não queriam dizer que a agência era agência porque eles querem ser diferentes (eles querem criar e antecipar tendências). Mas a Bia conta que não conseguiram achar outra designação melhor e deixaram agência mesmo.

Hoje eles são 70 pessoas, sendo que 85% são mulheres.

E qual a tendência na campanha da Bethânia? A verdade, meu amor. E a verdade é que Bethânia não quer domar os cabelos. E eu também não, pelo visto, já que estou descabelada na foto aqui da coluna (olha eu querendo me aproximar da Bethânia).

Outros cases. No Natal do ano passado, a OOO fez uma campanha para Hering em que Bruna Marquezine foi cozinhar chocotone com o chef Cedric Grolet, em Paris. Não, a Hering não vende panetone ou chocotone e nem vai vender. Mas claro que a Bruna usou uma camisa Hering durante o vídeo (que teve mais de 1 milhão de curtidas no Instagram).