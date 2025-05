Maternidade Business Administration, o novo MBA do LinkedIn

O Boticário que se cuide porque o LinkedIn entrou no circuito do Dia das Mães lançando um novo MBA. A Casas Bahia está na vibe do bilhão parcelado. Já a vibe do Zuckerberg é a de quero acabar agora com as agências de publicidade (mas sem oferecer atendimento, claro). O Spotify também está na luta das marcas. O Ponto Frio já quer mesmo é oferecer o quentinho de um atendente de carne e osso. Temos ainda o Bradesco aderindo à nova modinha do setor financeiro e uma poesia do Drummond fazendo a quadrilha de Havaianas, Almap, Fbiz, Jeep e Nizan. Vamos começar.

E que MBA!

O LinkedIn chegou chegando com uma campanha para o Dia das Mães dando a seguinte real para todo aquele povo corporativo que abandona as mulheres quando elas viram mães: elas não estão de folga durante a licença maternidade, elas estão fazendo um MBA. Um MãeBA, como diz a propaganda.

Eis as skills que as mães desenvolvem neste período e que olha só, por coincidência, são as skills que os recrutadores buscam (o povo adora falar skills, eu me incluindo nessa): resiliência, gestão de crise, gestão de tempo, foco, empatia e mais umas tantas.