Que tal um diretor de marketing por 40 dólares?

Essa coluna vai abalar a Praia do Forte. É startup dizendo que pode trocar um CMO de US$ 300 mil por uma IA de US$ 40. É o Google lançando um estudo inédito aqui pela coluna mostrando que os grandes anunciantes estão meio atrasados no uso da IA em marketing. É um tal de Shop novo a cada semana, que até eu já estou com FOMO. E aí a Lu do Magalu mandou ver na IA do Zap. E depois de tudo ainda caímos no The Town. Vai ter farmácia por lá. Vai ter corretor de seguros por lá. E o Grupo Dreamers agradece. É informação que não se acaba.

Nós contra eles

Que tal trocar o seu CMO que custa uns 300 mil dólares por ano e sua agência que custa mais uns 10 mil dólares por mês por um CMO de IA que sai por 39 dólares/mês, já inclusos ChatGPT, CapCut, Canva, Claude, Sora, AdCreative, Motion, e mais uns sete aplicativos de IA? Não matem o mensageiro. A oferta desse "nós contra eles" não é minha. Quem está oferecendo isso é uma startup chamada Icon, que se vende como a primeira AI Ad Maker (IA que faz anúncios) do mundo.

A empresa também faz questão de dizer a cada três minutos que tem entre seus investidores ninguém mais, ninguém menos que Peter Thiel, cofundador do PayPal e da Palantir Technologies. Ele também foi um dos primeiros investidores do Facebook e aposta em startups por meio do seu fundo de venture capital Founders Fund. (E ele é também um dos grandes fiadores e financiadores do JD Vance, o vice-presidente americano.)