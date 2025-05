Por que nem as bets andam curtindo a Virginia

Chegamos naquele momento em que até as bets dizem que a Virginia está prejudicando a tentativa do setor de criar alguma reputação. E olha que não está fácil para as bets. O Cauã Reymond, que já anda com problema de reputação na novela das 9, saiu correndo do setor após ver uma pesquisa sobre o que vai acontecer com o povo. Mas não é só de CPI de bets que estamos vivendo. Tem CBF também (aposto que uns três se benzeram aí agora). As marcas foram fazer pesquisa sobre a seleção brasileira. Quer ver o que elas descobriram? É só ler até o fim.

E tem mais: o Nizan estreando como apresentador, um brasileiro estreando no X em NY e o CMO da Latam estreando na coluna.

E a Virginia, hein?

Passei a semana conversando com quem cuida da comunicação de várias dessas casas de apostas e um diagnóstico surgiu forte: quando uma influenciadora do tamanho da Virginia, que acabou de sair de uma CPI, volta aos stories do Instagram promovendo o "jogo do tigrinho", isso enfraquece o discurso de responsabilidade (a la "beba com moderação"), gera ruído e dá munição para quem enxerga o setor como oportunista e inconsequente.