Pois não é que tinha mais no longo documento da Anthropic? O modelo também tentou vazar informações sobre fraudes corporativas para a imprensa e os órgãos reguladores americanos.

Os pesquisadores da Anthropic criaram um medicamento imaginário, e a IA começou a identificar evidências de fraude durante o processo. Quando os engenheiros deram o comando para a IA ser ousada e seguir os valores da ética, ela foi lá, sozinha, e mandou a denúncia da fraude para a Comissão de Valores Mobiliários, para o Departamento de Saúde americano e para a agência ProPublica. Que meda!

Um viva para a Accenture

Todo mundo viu e comentou a saída do seu David Droga do comando da Accenture Song (dona da Droga5, que é a agência de publicidade que leva seu nome). O seu Droga é considerado um dos últimos Mad Men do mundo.

Mas o que quase ninguém comentou é que a Accenture nomeou uma mulher preta para o lugar de Droga (que é um homem branco). Ndidi Oteh será a nova CEO da Accenture Song. Essa nomeação é um simbolismo e tanto, principalmente levando em conta que, para agradar Donald Trump, a Accenture anunciou em fevereiro o fim do seu programa de diversidade e inclusão nos Estados Unidos.

Aqui no Brasil, a Accenture Song comprou a Soko (que mudou de nome e agora é Droga5). A Soko sempre foi reconhecida por sua diversidade. Lá em fevereiro, quando a Soko levou um soco no estômago com o anúncio do fim das metas de diversidade da Accenture americana, o presidente da Accenture Song no Brasil, Wilson Jensen, me garantiu que iria manter os programas e iniciativas da Soko e que a agência estava focada no ideal de ter a população do Brasil representada em seus quadros.

E a Balenciaga, hein?

A marca de luxo Balenciaga lançou uma collab com a Lamborghini nesta semana. Mas o que me deixou chocada foi ver, nas peças de divulgação, uma modelo magérrima, com cara de adolescente. Essa moda já não tinha passado? Parece que estou por fora.