Marisa Maiô abre oficialmente a nova temporada da IA 

A propósito, a repórter de rua do comercial da Kalshi é muito parecida com a repórter de rua do programa da Marisa Maiô. No fim da coluna, eu posto o link.

Observação importante. Queria dizer que nessa leva das produções da idade do Bronze eu amei mesmo a galera do perfil Bíblia Carioca que contou como o Moisés meteu o loko e abriu os mares no grito. Mas o Moisés é da Era Antiga, então ficaria chato usá-lo como símbolo da Idade do Bronze.

Kwai na cola

O Kwai não quer deixar o Veo3 (a ferramenta do Google que o povo está usando para fazer os vídeos) sozinho nessa e vai liberar o uso do Kling aqui no Brasil. O líder de B2B da rede social, Tom Rocha, me contou que eles estão ansiosos pela liberação da ferramenta. Ainda mais para uma rede social que foca muito nas novelinhas para conquistar seu público. Basicamente, o povo poderá fazer os vídeos a la Marisa Maiô diretamente no Kwai.

Aliás, vocês sabiam que o Brasil é o principal mercado do Kwai depois da China? Eu não tinha ideia. São 65 milhões de brasileiros. O público mais forte do Kwai está no interior do país, segundo o Tom, enquanto o TikTok é a rede das capitais. A propósito, o Kwai vai fazer pela primeira vez uma ação em Cannes.

E os direitos autorais? Estão em que era?

Outro dia estava batendo um papo com o Douglas Bocalao, que é chefe das operações da Ampfy, e ele me contou uma coisa curiosa. Eles escolheram usar a IA da Adobe porque ela garante em contrato que todas as imagens disponibilizadas na sua IA fazem parte do banco de dados da empresa. A Adobe ainda garante um valor X caso a Ampfy seja acionada em algum processo judicial por direitos autorais.