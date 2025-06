O drama da DM9 e da Consul em Cannes

- Perplexity, por favor, busque qualquer coisa sobre o assunto. (A Perplexity é uma das melhores ferramentas de IA para fazer buscas na internet. Acha de tudo.)

A Perplexity achou. Uma promoção da Enel (que distribui energia elétrica) em parceria com a Magazine Luiza. Em 2019. Ou seja, a premissa da campanha da DM9 é real: eletrodomésticos com 25 anos de idade consomem muito mais energia. As pessoas pagam caro na conta de luz e poderiam ter uma grande economia com uma geladeira nova. Eu fui repórter setorista de energia elétrica por um longo tempo e já sabia bem disso. Inclusive, as empresas de energia têm um benefício regulatório ao promoverem eficiência energética.

O vídeo manipulado

Estava ainda com tais pensamentos quando fui ver o vídeo da inscrição feita pela DM9 para o prêmio em Cannes. Em determinado trecho, Gloria Vanique, na CNN, apresenta a reportagem que dava "credibilidade" ao case. "Vanique já deixou a CNN há séculos", pensei comigo mesma.

A essa altura, os grupos de zap da publicidade já estavam pipocando com a história das manipulações que parecem feitas com IA. Vanique, na verdade, apresentava uma reportagem sobre eficiência energética no distante 2021, e não sobre uma empresa vendendo eletrodomésticos atrelados à conta de luz. Muito menos a Consul.

Outra grave manipulação foi apontada. Um Ted Talk com a senadora americana Deandrea Salvador foi apresentado no case da Consul como se ela estivesse falando do custo da energia em São Paulo. Ela falava dos Estados Unidos. (Tiveram a manha de manipular a voz de uma senadora americana? Really? Alguém me diz que é mentira esse bilhete, por favor!)