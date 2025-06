Um vira-lata abocanhou um leão na Riviera Francesa

Não tem nem dois anos que eu cubro marketing. Só fui para Cannes uma vez (no ano passado, diga-se). Mas o que me chamou a atenção no festival é que não tem propaganda chinesa relevante nem em shortlist, quem dirá ganhando prêmio. Este ano, achei uma palestra dos chinos (vi online, tomando meu ki-suco de morango), em um espaço alternativo do evento. Anotei seis coisas beeeem importantes que divido com vocês:

Eles não ganham leões (foram uns cinco ano passado, nenhum ouro. E neste ano, a performance não melhorou muito. A título de comparação o Brasil ganhou 107). Mas suas marcas estão ganhando o mundo. Elon Musk riu da BYD há alguns anos. Foi convidado de honra de Cannes no ano passado. Neste ano, a BYD ultrapassou a Tesla. (Eles fizeram questão de contar esse episódio.) Cannes exigiu que, entre os três palestrantes chineses, pelo menos um fosse mulher. E a diretora de marketing da Midea, Renee Huang, fez questão de contar isso ao público. "Caso contrário, seria o CMO que estaria aqui." Os três segredos do marketing da Midea, segundo Renee: antes, a China tinha um único produto para o mundo inteiro e controlava tudo; agora, decide com o time local. Antes, a China apenas traduzia seus anúncios; agora, usa conteúdo local. Antes, a China só competia em preços; agora, ganhou a confiança premium dos consumidores. Para o CMO da Yili, uma empresa de laticínios chinesa, a lógica se inverteu e o consumidor é quem dita a propaganda. Ok, isso aconteceu no mundo todo. Mas, num país em que um consumidor é impactado por 10 mil propagandas por dia (segundo dados fornecidos por Yan Zhang, o tal CMO da Yili), essa lógica parece adquirir uma conotação diferente. 10 mil anúncios por dia???? Como diz a figurinha: Hoo Lee Sheet. O que é a IA na propaganda para eles? Um telefone para ligar para os consumidores e entender o que eles querem.

Tá bom para vocês? Eu fiquei reflexiva.

A propaganda de guerra

A propósito, enquanto Cannes rolava na Riviera Francesa, a guerra entre Irã e Israel corria (e corre) solta. E adivinha? Tem propaganda na guerra também (não tô dizendo que a propaganda é a alma de tudo?). E adivinha o nome que Israel deu para a operação em que atacou o Irã? Rising Lion. O leão não descansa até saciar sua fome.

E, nos Estados Unidos, a propaganda no momento é a do No Kings (o lema dos protestos contra as medidas anti-imigrantes de Donald Trump).

Lions. No Kings. Cannes Lions. Acho que vou ali na sarjeta usar a IA para ligar para os consumidores.