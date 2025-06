LePub manipula campanha da camisa do São Paulo em Cannes

A agência inscreveu um caso em nome da New Balance, intitulado "Loja de Torcedores". A ação de fato existiu (ufa, pelo menos isso). A marca lançou uma camisa especial do São Paulo inspirada na tradicional "recepção do fogo", quando torcedores escoltam o ônibus do time. Para evitar que a peça caísse nas mãos dos cambistas, como a LePub conta no case apresentado em Cannes, criou uma loja virtual geolocalizada e acessível apenas a quem estivesse próximo ao trajeto do ônibus. Ou seja, em português castiço, só quem estivesse no local poderia comprar a camisa exclusiva. (Foi daí que veio a pista: 45 mil camisas vendidas num só jogo? A R$ 430?)

O caso foi revelado pelo jornalista esportivo Demétrio Vecchioli do Prado, em seu perfil no LinkedIn.

Fui questionar a New Balance, que rapidamente respondeu que nunca aprovou a inscrição em Cannes e que nem é mais cliente da LePub. Aqui já tem um problemão. O regulamento de Cannes (sim, fui ler o regulamento) diz que as marcas precisam aprovar a campanha. A certa altura do regulamento, eis o que diz o Cannes Lions:

"Exemplos de uma Inscrição Fraudulenta incluem, mas não estão limitados a, trabalhos que não foram ao ar, não foram veiculados e/ou não foram aprovados pela Marca."

A LePub se restringiu a dizer que a inscrição no festival é de fato de sua inteira responsabilidade, mas, de resto, simplesmente manteve o silêncio, dizendo que está apurando o que aconteceu.

Manipulação jornalística

Além da fake sobre a venda das 45 mil camisas, a LePub também inseriu no videocase uma citação que teria sido feita em reportagem da Fox Sports. Detalhe sórdido: a Fox Sports no Brasil fechou em fevereiro de 2024, e a campanha aconteceu em agosto.