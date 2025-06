Após escândalo em Cannes, Whirlpool manda Consul demitir agência DM9

A Whirlpool mandou a Consul "demitir" a agência DM9 depois do escândalo da manipulação do caso premiado em Cannes. A empresa americana é a dona da marca brasileira. A informação ainda não é oficial, mas me foi confirmada por fontes (bem) a par da situação (e não chega a causar surpresa na DM9).

Desde quinta-feira passada, eu pergunto à Consul se a campanha existiu, e a empresa se nega a responder sequer esta pergunta. Perguntei depois para a própria Whirlpool nos Estados Unidos, que apenas encaminhou o questionamento para a empresa no Brasil.

Num primeiro momento, a Consul tentou se distanciar do caso, dizendo que a manipulação era responsabilidade da DM9. Mas o fato é que a chefe de marketing da empresa subiu no palco de Cannes para receber o prêmio junto com a equipe da agência brasileira, demonstrando sua aprovação na inscrição do case na premiação.