NotMilk parodia os mamíferos da Parmalat (já deu treta)

O povo sempre considerou que as peças inscritas em Cannes eram como peças de um desfile de moda. Tudo exagerado e tudo bem. Pois é, mas a DM9 agora riscou o chão com a IA.

E o Tracanella reapareceu

Eduardo Tracanella, o ex-CMO mais poderoso do Brasil, agora está lançando um projeto solo. Deu duas entrevistas para o lançamento da al in. "Al" de alma e não do inglês "all".

Achei interessante a escolha do título do Meio & Mensagem que destaca as "mágoas" do Tracanella com o Itaú. "As mágoas acontecem, as cicatrizes ficam", disse Traca.

Já para o Neofeed, ele contou que o mau uso do cartão corporativo não foi nada demais, eram só coisas cotidianas que ele esqueceu de ressarcir. O Itaú, na época, não pareceu achar que era tão cotidiano e fez um comunicado para todos os 100 mil funcionários da instituição relatando que Tracanella havia sido demitido pelo mau uso do cartão. (Deixe em paz meu coração.)

A fusão do ano

E eu que não tinha visto ainda um detalhe importante sobre a fusão da Omnicom com a IPG (que vai criar o maior grupo global de publicidade). O órgão regulador americano fez a Omnicom prometer que não vai promover boicotes a plataformas por questões políticas ou ideológicas (lembram do Twitter do Elon Musk?) E a Omnicom prometeu.