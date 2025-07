Publicis demite chefão criativo da LePub por fake em Cannes

O caso

A LePub São Paulo inscreveu uma campanha falsa em que dizia que a New Balance teria vendido 45 mil camisas do São Paulo somente para o público que foi recepcionar o time no estádio do Morumbi. Detalhe: cada camisa custava R$ 430, segundo imagens disponibilizadas no case inscrito no festival Cannes Lions. Isso mesmo. A LePub disse que a New Balance vendeu 45 mil camisas por R$ 430 em um só dia e só para o público que estava no Morumbi. Levou um Leão de Bronze. (O festival premia com Leões de Ouro, Prata, Bronze e também com um Grande Prêmio. Então, o Leão de Bronze é quase como um quarto lugar.)

Os casos fakes de Cannes vieram à tona depois que a DM9 foi denunciada ao festival (e esta coluna foi a primeira a falar do assunto. Beijo, me liga e lê aqui). A agência inscreveu no festival uma campanha falsa na qual dizia que a Consul vendeu eletrodomésticos ao custo do que os consumidores economizavam em energia elétrica por trocar seus aparelhos antigos.

A DDB, que é a rede dona da DM9 do Brasil, também fez uma investigação minuciosa, descobriu que outros cases também tinham problemas, devolveu todos os prêmios e demitiu o chefe de criação, Ícaro Doria. A Consul demitiu a DM9. (Mas sempre vale lembrar que a CMO da marca subiu no palco para comemorar o prêmio).

Africa

A Africa também entrou no rolê depois de ser pega botando anabolizantes em campanhas da Natura e da Brahma. Mas os cases da Africa não foram inventados, e os dois clientes dizem que os casos são reais e aprovaram as inscrições. Mas os números apresentados pela Africa é que não eram tão reais (como a própria Africa reconheceu). A agência, no entanto, não deve devolver espontaneamente nenhum prêmio.