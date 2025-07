O boicote à CazéTV não fez nem cócegas

O que aconteceu? Os bolsonaristas ficaram #chateados com as piadas do Adnet, que botou uma tornozeleira eletrônica em um bebê reborn durante o programa CopaZona, no sábado.

O canal tem por diretriz não fazer piadas políticas ou religiosas. Mas liberdade de expressão, sabe como é, né, pessoal?

E a Globo? O Adnet também fez piada com a fake mais quente do momento: a de que a Globo é a dona da CazéTV. Impressionante como tem gente que tem certeza de que isso é verdade. Afinal, como pode um canal do YouTube transmitir a Copa do Mundo sem a Globo? (E ainda ter o Adnet?)

A CazéTV anunciou que conquistou os direitos de transmissão de TODOS os jogos da Copa do Mundo do ano que vem. A Globo só tem direito de transmitir metade dos jogos. (Então, a Globo está mesmo é tentando saber como concorrer com a CazéTV.)

Mas, pelo que apurei, o canal ainda não definiu como vai comercializar as cotas de patrocínio. Se fará solo, como nas Olimpíadas, ou em parceria com o YouTube, como no Brasileirão. A diferença para o Brasileirão é que os direitos de transmissão dos jogos são do próprio YouTube.

E quem é o dono da CazéTV? A empresa brasileira LiveMode, que há anos faz a intermediação da negociação de direitos de transmissão de esportes, é uma das principais acionistas da CazéTV. O outro acionista relevante, claro, é o Casimiro.