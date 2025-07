Kondzilla agora transmite futebol?

O número surgiu no case "Trash Talk Codes", que ganhou um Leão de Bronze. Na campanha, jogadores de futebol conversavam depois do jogo, influenciadores faziam a leitura labial e eis que um cupom do Zé Delivery era revelado. A Africa disse que essa ação rendeu US$ 90 milhões em mídia espontânea. (Uau!!!) Isso dá meio bilhão de reais. E disse ainda que o valor representa 140% do que a Brahma investe anualmente no futebol. Foi daí que surgiram os R$ 356 milhões (US$ 64,2 milhões).

Mas tem mais números. A Africa informou que as vendas cresceram 169% e que foram usados 1,1 milhão de cupons. E o melhor de tudo: a ação gerou o melhor ROI (retorno sobre investimento) da história inteira da Brahma.

Não quero dizer nada, mas, se eu sou acionista investidor da Ambev, ia questionar por que a Ambev fica torrando essas centenas de milhões aí patrocinando futebol se pode ganhar só na mídia espontânea.

A Ambev e a Africa agora dizem que não vão falar mais nada sobre Cannes (mas eu vou, pode ser?). E não confirmaram os números, mas também não disseram que são falsos.

Recordando Cannes 2025. A Ambev teve que pedir desculpas porque um dos cases da Africa se gabava de não ter pago direitos autorais em uma campanha da Budweiser. E a Africa enganou os jurados de Cannes em um case da Natura, bombando dados. Também informou dados falsos em outro caso da Brahma, em uma ação publicitária do Carnaval.

E a Africa vai perder Itaú?

Está a maior fofoca no mercado, em plena sexta-feira, de que o Itaú vai abrir concorrência para contratar novas agências. Africa e Galeria são as principais agências de publicidade do banco. A Juliana Cury, que assumiu a diretoria de marketing há um mês (substituindo o Tracanella), me garantiu que não tem nada disso. Ela disse que esse tipo de rumor é só para gerar mal-estar e que o Itaú é uma marca estável e fiel aos parceiros. Ufa, hein, Gordilho? Ufa, hein, Edu?