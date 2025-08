A nova era da Globo: Vale Tudo das publis 

A Globo abriu as novelas para as publis e Vale Tudo está faturando mais que tarifa do Trump. O morango do amor nasceu numa trend do TikTok e já está mais caro que a mais cara tarifa do Trump. O caramelo da Almap entrou na fila do antidoping do Trump, digo, de Cannes. A GUT também. Mas a GUT está mesmo bolada é com a Jeep (e não com o Trump). A coluna desta sexta está mais quente que tintura de cabelo laranja. Vem ler.

Vai uma publi aí?

As publis saíram do mundo digital diretamente para sua novela das nove. E esse é um dos motivos do sucesso comercial absoluto da novela Vale Tudo. Como a própria Globo tem alardeado, é a novela de maior faturamento da história. Mesmo estando longe de ter a melhor audiência da história. Mas também nunca antes se viu na sua história tanta marca invadindo o enredo de uma novela.

Dados da própria emissora mostram que, em 100 capítulos, foram ao ar 45 ações comerciais de conteúdo. As publis vão desde a personagem de Marina Rui Barbosa entrando num BYD, passando pela Taís Araújo (como Raquel) pintando os cabelos com L'Oreal, até Odete Roitman menosprezando os produtos Butik, de O Boticário, por não ser uma marca importada (e num plot twist, durante o intervalo comercial, a Débora Bloch dizendo que Odete não usa, mas ela usa).