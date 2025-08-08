Todo mundo diz que a Jaguar errou. A Jaguar discorda
A Jaguar jogou fora o growler com aquele felino rugindo. Lançou um videoteaser que mais parecia um comercial de alguma grife de moda. Modelos esvoaçantes. Diversidade. Cores gritantes. "Cadê o carro?", tuitou Elon Musk. Era dezembro, e o mundo veio abaixo. "O que a Jaguar está fazendo, Deus do céu?", era o que todo mundo se perguntava.
Depois vieram as notícias de agência de publicidade sendo demitida por causa do rebranding. As vendas da Jaguar despencando por causa do rebranding (mas não foi, logo te conto que aconteceu). O CEO do grupo Jaguar Land Rover pedindo demissão, na semana passada. Sim, dia 31 de julho (na verdade, resolveu se aposentar), whatever. Só sei que o sentimento é de que o caos se instalou na Jaguar.
Não é exagero escrever que todo mundo acha que a Jaguar errou feio no reposicionamento da marca (ok, é exagero, mas você entendeu meu ponto). Pois então, a Jaguar acredita que está fazendo tudo certo. E por isso estou aqui tratando deste assunto pela primeira vez na coluna (estava ansiosa porque não tinha falado disso ainda. Socorro).
E por que agora? Porque Rawdon Glover, o chefão da Jaguar, deu uma entrevista interessantíssima para um podcast gringo nesta semana. E ele me convenceu de que talvez todo mundo esteja errado e eles estejam certos. Por quê? Me gusta a ousadia.
Mas tem mais na coluna hoje. Crise gera reconhecimento de marca, mas será que a campanha da Sidney Sweeney que está sendo acusada de fazer apologia ao nazismo vai vender? Tem ainda a WPP trocando freelas por IA e o Edu Simon garantindo que no MC não vai ter IA.
A nova Jaguar
Eis o que absorvi da entrevista de Glover para o Jon Evans, no Uncensored CMO e que divido aqui com vocês. (Detalhe: ele não foi questionado sobre a agência de publicidade)
Sabe o growler? Aquele logotipo circular que era colocado bem na frente do carro? O novo Jaguar será elétrico, não faz sentido ter um felino rugindo na frente. O growler foi jogado fora. Mas o leaper, que é aquele logotipo tridimensional da Jaguar que mostra o felino saltando para frente, vai continuar, mas em uma versão mais minimalista. Essa coisa meio rico de Succession. E na frente do carro vai estar escrito Jaguar.
Sabe o videoteaser sem o carro? É um reposicionamento da marca, não do carro. E você tem noção do quanto se falou sobre isso? 1,1 bilhão de oportunidades de visualização em reportagens. Tudo free. Assunto mais comentado nas redes sociais do mundo todo por 3 dias. 500 milhões de visualizações nas redes (Está bom para vocês, marqueteiros? E nem foi case vencedor em Cannes, hein?). Nem eles sabiam que a Jaguar importava tanto. Mas Glover queria a ruptura, mostrar que a nova Jaguar será diferente de tudo o que eles já fizeram.
Sabe a sensação fashion week? Era para ser fashion mesmo, o primeiro Type 00 (é o nome do carro) apareceu na vida real durante a Paris Fashion Week. Ele também foi apresentado na NBA AllStars e em um evento de arte no Japão. Glover tem convicção que ninguém consegue saber o que é o carro sem ver pessoalmente. A tela do celular não consegue mostrar as nuances.
Sabe a sensação de que a Jaguar ignorou seus clientes fieis? Eles fizeram um evento com 150 deles para saber o que eles achavam. Ao dar o contexto das mudanças, até quem não tinha gostado muito entendeu os motivos. Além disso, os bilionários estão rejuvenescendo (até os bilionários são GenZ agora, se liga).
Sabe a sensação de que Jaguar deixou para trás seus valores? Quando o E-Type foi lançado, em 1961, (presta atenção aqui, 1961, há mais de 60 anos) também foi controverso. "Parecia algo que tinha vindo de outro planeta. É isso que uma Jaguar nova deve causar — não um 'ah, que bonito', mas um 'UAU'."
Sabe essa história de que as vendas despencaram por causa do rebranding? A Jaguar parou de produzir os carros com motor a combustão. No Reino Unido, os últimos jaguares foram vendidos em novembro de 2024. Então, as vendas iriam despencar mesmo em 2025. E o novo carro, o Type 00, só chega ao mercado no ano que vem. Os que estão circulando por aí são apenas protótipos.
Sabe a sensação de que ninguém gostou? 35 mil pessoas entraram em uma lista para receber todas as novidades do novo carro.
Sabe a sensação de que ninguém vai comprar? Você sabia que, segundo o Financial Times, eles só precisam vender 30 mil carros em um ano para se pagar? E estamos falando de bilhões de dólares em investimentos. É ultraluxo, meu amor, só poucos mesmo vão comprar.
Sabe a sensação de nunca vi nada assim? Essa é a intenção. Ter um carro absolutamente diferente de tudo (como competir com os chineses a uma altura dessas do campeonato se não sendo muito diferente e criando desejo?).
Curiosidade. Quando decidiram fazer o redesenho dos carros, eles dividiram as equipes e foram criados 17 protótipos de argila em tamanho real. O design foi feito primeiro e só depois os engenheiros começaram a trabalhar no carro.
Por falar em China
Enquanto a Jaguar está lá ocupada em fazer um carro que vai parecer que chegou de Marte, as montadoras no Brasil (GM, VW, Toyota, Stellantis) estão na maior treta com os chineses. A BYD queria uns benefícios fiscais (montadora querendo benefício fiscal, nunca vimos, né?) para importar carros. O povo reunido na Anfavea achou o fim e foi para cima do governo para que a BYD não conseguisse o benefício. Só sei que no meio da briga, a BYD faz uma carta chamando as outras montadoras de dinossauros. Louca para saber o que o Gustavo Aguiar, que acabou de aterrissar na GM vindo da Nestlé, anda achando desse mundo dos dinossauros.
As pessoas certas
Glover disse no podcast que os carros serão feitos praticamente sob medida, que as pessoas terão que entrar em uma fila para comprar e deu a entender que não é qualquer um que poderá comprar. Tem que ser gente influente, aspiracional, que passa a mensagem certa sobre luxo moderno e inovação.
Veja a Porsche que hoje no Brasil não para de sair no noticiário policial, sendo um dos carros preferidos de criminosos do tráfico.
A Mitsubishi, final dos anos 90 e início dos anos 2000, era vista como carro de jogador de futebol, os novos ricos. Na época, tinha o maior preconceito rolando com esses novos ricos).
Por falar em Mitsubishi
A marca percebeu que os SUVs estavam ficando tão caretas que quando chegava a hora de ter um carro grande porque a família cresceu, os compradores estavam abrindo mão do prazer de dirigir. Com esse insight na mão, os criativos da Africa (agência que ganhou esse ano a conta) perceberam que precisavam mostrar que ok, o Eclipse Cross é um SUV, mas também é um carrão para quem dirige porque nasceu das pistas de Stock Car e dos Rallies.
No filme para lançar a versão 2026, eles botaram um bicho de pelúcia gigante para dirigir o carro (tudo artesanal, nada de IA). Era a referência do bicho de pelúcia da filha, com o pai indo passear com ela. Mas então o bichano vai se transformando em humano na medida que vai dirigindo, fazendo manobras radicais e a filha curtindo.
Crise vende? Até se a propaganda for nazista?
Estudos da Kantar mostram que uma boa crise gera 30% mais de awareness do que uma campanha tradicional. Ok, pode ser bom para a Jaguar. Mas estou louca mesmo é para saber se os genes da Sidney Sweeney vendem mesmo. A marca de jeans American Eagle lançou um comercial com a loira, valorizando seus peitões, olho azul e fazendo a atriz dizer que seus genes vieram dos seus pais e fazendo trocadilho entre genes e jeans (que na língua inglesa soam iguais).
A campanha logo foi detonada por ter essa conotação nazista e de eugenia. Mas os peitões da Sidney fizeram as ações da companhia na bolsa de valores dispararem. Depois a Casa Branca se manifestou defendendo a atriz e a marca. JD Vance, o vice-presidente americano, ficou indignado que não se pode mais falar em mulher bonita. Donald Trump se regozijou porque Sweeney é republicana. Ok, só se fala de American Eagle.
Mas tem dois detalhes aí nessa conversa. A marca vende jeans para mulheres da Gen Z (que são progressistas, até onde as pesquisas mostram). A marca até outro dia valorizava a diversidade nas suas campanhas.
Botar peitões e valorizar a mulher loira e branca vai fazer a marca vender mais para esse público? Ou o povo do mercado financeiro que fez as ações dispararem são só um bando de homens brancos mesmo? Louca pelas respostas que vão vir no próximo balanço.
Os freelas estão minguando?
A WPP, gigante mundial da publicidade, divulgou os resultados ontem e mais uma vez todo mundo entendeu porque o Mark Read está de saída e botaram uma CEO vinda da expertise do rolê da inteligência artificial. (Cindy Rose, ex-Microsoft). O ano não está fácil para a WPP. Perdeu espaço para Publicis, clientes importantes foram embora (e todo mundo já está esperando que a Coca vá embora de vez, o que afetará as agências do grupo no Brasil), executivos importantes foram embora e a receita caiu. Rose tem a missão de transformar a WPP em uma empresa de IA e não que usa IA.
Mas já chama a atenção em como a IA está afetando os freelas. A empresa reduziu em 13% o uso de freelancers neste ano. A Ogilvy mundial anunciou um corte em junho de 5% dos seus funcionários e foi por causa da IA.
E quem está substituindo essa galera? O grupo como um todo criou 50 mil agentes de IA. Esses agentes estão sendo usados em operações financeiras, RH, suporte de TI, gerenciamento de contas e também em processos criativos e de planejamento de mídia.
Outro lado. Também me chamou a atenção que os analistas que acompanham o resultado financeiro destas empresas estejam preocupados com uma coisa: retenção de talentos. Não, IA não é tudo.
O sanduíche do MC não vai ter IA
Fui bater um papo com o Eduardo Simon, da Galeria, nesta semana. O grupo está empenhado em usar IA, em oferecer IA, em ser uma empresa de IA, mas Simon me garantiu que tem alguns profissionais que ele não vai substituir por IA de jeito nenhum. Primeiro porque ele acredita que a máquina não vá atingir a mesma qualidade de imagem, mas também porque ele vê valor em manter certos profissionais que têm um talento único. Por exemplo? O cara que deixa o sanduíche do MC bonito para fotos e filmes.
O GPT é um péssimo PR dele mesmo
Ontem, fui falar com o ChatGPT sobre o GPT5 que a OpenAI estava lançando naquele minuto. Ele disse que não sabia de nada e que eram só rumores. Mas garantiu que me avisaria quando tivesse alguma nova informação para eu poder usar a nova versão. Até agora não me comunicou.
Chega por hoje, mas voltem aqui semana que vem, hein?
Beijo, me liga.
