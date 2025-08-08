Todo mundo diz que a Jaguar errou. A Jaguar discorda

Sabe o videoteaser sem o carro? É um reposicionamento da marca, não do carro. E você tem noção do quanto se falou sobre isso? 1,1 bilhão de oportunidades de visualização em reportagens. Tudo free. Assunto mais comentado nas redes sociais do mundo todo por 3 dias. 500 milhões de visualizações nas redes (Está bom para vocês, marqueteiros? E nem foi case vencedor em Cannes, hein?). Nem eles sabiam que a Jaguar importava tanto. Mas Glover queria a ruptura, mostrar que a nova Jaguar será diferente de tudo o que eles já fizeram.

Sabe a sensação fashion week? Era para ser fashion mesmo, o primeiro Type 00 (é o nome do carro) apareceu na vida real durante a Paris Fashion Week. Ele também foi apresentado na NBA AllStars e em um evento de arte no Japão. Glover tem convicção que ninguém consegue saber o que é o carro sem ver pessoalmente. A tela do celular não consegue mostrar as nuances.

Sabe a sensação de que a Jaguar ignorou seus clientes fieis? Eles fizeram um evento com 150 deles para saber o que eles achavam. Ao dar o contexto das mudanças, até quem não tinha gostado muito entendeu os motivos. Além disso, os bilionários estão rejuvenescendo (até os bilionários são GenZ agora, se liga).

Sabe a sensação de que Jaguar deixou para trás seus valores? Quando o E-Type foi lançado, em 1961, (presta atenção aqui, 1961, há mais de 60 anos) também foi controverso. "Parecia algo que tinha vindo de outro planeta. É isso que uma Jaguar nova deve causar — não um 'ah, que bonito', mas um 'UAU'."

Sabe essa história de que as vendas despencaram por causa do rebranding? A Jaguar parou de produzir os carros com motor a combustão. No Reino Unido, os últimos jaguares foram vendidos em novembro de 2024. Então, as vendas iriam despencar mesmo em 2025. E o novo carro, o Type 00, só chega ao mercado no ano que vem. Os que estão circulando por aí são apenas protótipos.