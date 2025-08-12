Peitões, nazismo, Trump, Sidney Sweeney. Isso vende mais jeans?

Os primeiros dados revelados ontem pela consultoria Consumer Edge Click mostram que está tudo igual como antes. É fato que o tráfego para o site da empresa cresceu 60% logo após o lançamento da campanha, ainda em julho, e na semana passada teve novos picos de audiência depois que foi revelado que Sweeney é republicana e Trump fez seus comentários.

Mas até o dia 05 de agosto, quando os dados do mercado foram compilados, nada disso se traduziu em vendas. Os níveis ficaram estáveis em relação aos concorrentes.

Dois detalhes importantes nesta conversa. A marca American Eagle vende jeans para mulheres da Gen Z (que são progressistas, até onde as pesquisas mostram). A marca até outro dia valorizava a diversidade nas suas campanhas.

Na nova estratégia comercial, Sweeney aparecia em um dos vídeos susurrando ou ronronando, como alguém bem descreveu: "Os genes são transmitidos de pais para filhos, muitas vezes determinando traços como cor do cabelo, personalidade e até cor dos olhos".

E o comercial terminava com o slogan "Sydney Sweeney tem ótimos jeans". Fazendo, claro, um trocadilho com genes.

Atenção. Note que eu usei "aparecia" no tempo passado. Isso porque a marca decidiu deletar este vídeo específico das suas redes depois das acusações de eugenia.