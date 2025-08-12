Peitões, nazismo, Trump, Sidney Sweeney. Isso vende mais jeans?
Linda, loira, gostosa, peitões destacados, sensualizando e dizendo que seus genes maravilhosos vem dos seus pais. A atriz Sidney Sweeney causou em um comercial da marca de jeans American Eagle, há duas semanas. Imediatamente as ações da empresa dispararam. Imediatamente a campanha foi detonada por ter conotação nazista e de eugenia. Na sequência, virou caso de política.
Um dos principais assessores da Casa Branca saiu em defesa da atriz e da marca. JD Vance, o vice-presidente americano, ficou indignado dizendo que não se pode mais falar em mulher bonita. Donald Trump se regozijou porque Sweeney é republicana.
Ok, só se falou da American Eagle nas últimas semanas nos Estados Unidos. Mas e a empresa? Vendeu mais jeans por causa disso?
Os primeiros dados revelados ontem pela consultoria Consumer Edge Click mostram que está tudo igual como antes. É fato que o tráfego para o site da empresa cresceu 60% logo após o lançamento da campanha, ainda em julho, e na semana passada teve novos picos de audiência depois que foi revelado que Sweeney é republicana e Trump fez seus comentários.
Mas até o dia 05 de agosto, quando os dados do mercado foram compilados, nada disso se traduziu em vendas. Os níveis ficaram estáveis em relação aos concorrentes.
Dois detalhes importantes nesta conversa. A marca American Eagle vende jeans para mulheres da Gen Z (que são progressistas, até onde as pesquisas mostram). A marca até outro dia valorizava a diversidade nas suas campanhas.
Na nova estratégia comercial, Sweeney aparecia em um dos vídeos susurrando ou ronronando, como alguém bem descreveu: "Os genes são transmitidos de pais para filhos, muitas vezes determinando traços como cor do cabelo, personalidade e até cor dos olhos".
E o comercial terminava com o slogan "Sydney Sweeney tem ótimos jeans". Fazendo, claro, um trocadilho com genes.
Atenção. Note que eu usei "aparecia" no tempo passado. Isso porque a marca decidiu deletar este vídeo específico das suas redes depois das acusações de eugenia.
Botar peitões e valorizar a mulher loira e branca vai fazer a marca vender mais? Ou o povo do mercado financeiro que fez as ações dispararem (subiram 15%) são só um bando de homens mesmo? Louca pelas respostas que vão vir, mais precisas, no próximo balanço da empresa e quando também saberemos se a campanha se beneficiou do efeito político.
Republicanos x democratas
A consultoria Consumer Edge também analisou os dados de vendas por filiação partidária (gente, eles têm dados até disso?) e percebeu que até 3 de agosto as tendências de gastos entre democratas e republicanos caminhavam em paralelo, sem qualquer lacuna partidária mensurável. Mas o vice-presidente da consultoria, Michael Gunther, informou no blog da empresa que os dados não captaram as falas de Trump.
Mas o que disse Trump afinal? Primeiro, o presidente americano se mostrou feliz em saber que Sweeney é republicana durante entrevista com jornalistas. Depois fez um tuíte na sua rede social, a Truth Social. Eis um trecho da postagem:
"Sidney Sweeney, uma republicana registrada, tem o anúncio mais quente que existe. É para a American Eagle os jeans estão "voando das prateleiras". Vá buscá-los, Sidney. Do outro lado do livro-razão, a Jaguar fez um anúncio estúpido e seriamente ACORDADO, ISSO É UM DESASTRE. O CEO acabou de renunciar, a empresa está em crise."
E o que fez a Jaguar?
Na última coluna, falei da Jaguar. Para quem não sabe o que a marca de automóveis de luxo fez, aqui vai um trecho da coluna:
A Jaguar jogou fora o growler com aquele felino rugindo. Lançou um videoteaser que mais parecia um comercial de alguma grife de moda. Modelos esvoaçantes. Diversidade. Cores gritantes. "Cadê o carro?", tuitou Elon Musk. Era dezembro, e o mundo veio abaixo. "O que a Jaguar está fazendo, Deus do céu?", era o que todo mundo se perguntava.
Depois vieram as notícias de agência de publicidade sendo demitida por causa do rebranding. As vendas da Jaguar despencando por causa do rebranding (mas não foi, logo te conto que aconteceu). O CEO do grupo Jaguar Land Rover pedindo demissão, na semana passada. Sim, dia 31 de julho (na verdade, resolveu se aposentar), Whaetever. Só sei que o sentimento é de que o caos se instalou na Jaguar.
Não é exagero escrever que todo mundo acha que a Jaguar errou feio no reposicionamento da marca (ok, é exagero, mas você entendeu meu ponto). Pois então, a Jaguar acredita que está fazendo tudo certo. E por isso estou aqui tratando deste assunto pela primeira vez na coluna (estava ansiosa porque não tinha falado disso ainda. Socorro).
E por que agora? Porque Rawdon Glover, o chefão da Jaguar, deu uma entrevista interessantíssima para um podcast gringo na semana passada. E os detalhes você vai saber mais clicando na coluna aqui.
Voltando aos jeans
Termino com a opinião do Martin, da consultoria Consumer Edge.
"A história da American Eagle / Sydney Sweeney é um lembrete útil de que os momentos virais não se traduzem necessariamente em mudança imediata no comportamento do consumidor. O interesse pode aumentar, mas, a menos que essa atenção se converta em gastos, o impacto nos negócios permanece limitado. Com comentários políticos agora na mistura, a marca pode ver efeitos de cauda mais longa, dependendo de como a conversa evolui. Por enquanto, os dados sugerem que essa controvérsia de alto perfil ainda não teve um impacto material nas vendas."
