Sidney Oliveira é um dos maiores anunciantes do país. Será mesmo?

No ranking Monitor, a que só clientes têm acesso, os números são ainda mais expressivos. A Ultrafarma aparece com gastos de R$ 1 bilhão em mídia e a marca Sidney Oliveira (de vitaminas e suplementos alimentares) com mais R$ 1 bilhão. Os R$ 2 bi colocariam o grupo como top cinco entre os maiores anunciantes do país. Mais que um Itaú da vida, que aparece no ranking com R$ 1,6 bilhão.

Publicitários e concorrentes duvidam desses números. Com certa razão. Os concorrentes diretos da Ultrafarma aparecem no ranking da Monitor com gastos infinitamente inferiores. Detalhe: eles têm mais lojas que a Ultrafarma (que, aliás, não é um dado fácil de se encontrar).

A DrogaRaia e a Drogasil, do grupo RD Saúde, têm mais de 3 mil farmácias espalhadas pelo país. As duas redes juntas gastaram menos de R$ 200 milhões em mídia no ano passado. A Pague Menos, que tem mais de 1.700 lojas, não gastou nem R$ 90 milhões.

Em 2020, a própria Ultrafarma comunicava em um branded content (conteúdo patrocinado em sites e publicações) que investia, por ano, cerca de R$ 35 milhões em marketing. Também naquele ano, Sidney dizia no mesmo artigo que pretendia ter mil franquias da marca Ultrafarma Popular.

Sem desconto

Os dados da Monitor normalmente são captados sem o chamado desconto. Eu explico. Quando um anunciante negocia um espaço comercial em uma rede de televisão, existe o preço de tabela e o preço que o anunciante efetivamente paga. Tem rede de televisão que dá descontos de 90% em cima do preço de tabela (só para se ter uma ideia).