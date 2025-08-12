Sidney Oliveira é um dos maiores anunciantes do país. Será mesmo?
"Chique é pagar barato", dizia Sidney Oliveira em um dos tantos comerciais que ele mesmo protagonizou para vender sua rede de farmácias, a Ultrafarma. Hoje o empresário foi preso, em São Paulo, acusado de tentar pagar barato em impostos estaduais e a coisa não ficou tão chique assim.
No meio publicitário, Sidney é um personagem controverso. Não só pela escolha de estampar com o desenho do seu rosto o logotipo de suas marcas, mas também pelos números da Ultrafarma.
A rede de farmácias aparece como um dos maiores anunciantes do país, nos rankings feitos por consultorias especializadas. Pela Kantar Ibope, em conjunto com Meio & Mensagem, a Ultrafarma seria o oitavo maior anunciante com mais de R$ 820 milhões de mídia gastos, em 2024.
No ranking Monitor, a que só clientes têm acesso, os números são ainda mais expressivos. A Ultrafarma aparece com gastos de R$ 1 bilhão em mídia e a marca Sidney Oliveira (de vitaminas e suplementos alimentares) com mais R$ 1 bilhão. Os R$ 2 bi colocariam o grupo como top cinco entre os maiores anunciantes do país. Mais que um Itaú da vida, que aparece no ranking com R$ 1,6 bilhão.
Publicitários e concorrentes duvidam desses números. Com certa razão. Os concorrentes diretos da Ultrafarma aparecem no ranking da Monitor com gastos infinitamente inferiores. Detalhe: eles têm mais lojas que a Ultrafarma (que, aliás, não é um dado fácil de se encontrar).
A DrogaRaia e a Drogasil, do grupo RD Saúde, têm mais de 3 mil farmácias espalhadas pelo país. As duas redes juntas gastaram menos de R$ 200 milhões em mídia no ano passado. A Pague Menos, que tem mais de 1.700 lojas, não gastou nem R$ 90 milhões.
Em 2020, a própria Ultrafarma comunicava em um branded content (conteúdo patrocinado em sites e publicações) que investia, por ano, cerca de R$ 35 milhões em marketing. Também naquele ano, Sidney dizia no mesmo artigo que pretendia ter mil franquias da marca Ultrafarma Popular.
Sem desconto
Os dados da Monitor normalmente são captados sem o chamado desconto. Eu explico. Quando um anunciante negocia um espaço comercial em uma rede de televisão, existe o preço de tabela e o preço que o anunciante efetivamente paga. Tem rede de televisão que dá descontos de 90% em cima do preço de tabela (só para se ter uma ideia).
Alguns publicitários estimam que a Ultrafarma e a marca Sidney Oliveira gastariam efetivamente não mais do que R$ 300 milhões por ano em mídia (mas não recebi números da própria empresa). Entre as agências de publicidade, a informação também é que a RedeTV é um dos maiores parceiros do grupo.
Doria e Sidney
Sidney também já foi um grande parceiro de João Doria, quando este era político. A Ultrafarma cedeu espaço nas placas eletrônicas do Estádio Centenário, no Uruguai, durante jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 para o então prefeito de São Paulo estampar por alguns minutos a logomarca do "Cidade Linda". Na época, a Ultrafarma era patrocinadora da CBF.
Doria também era parceiro nas vitaminas. Sidney Oliveira lançou uma linha chamada Doriavit. Quando era governador, Doria chegava a distribuir potes das vitaminas para quem acompanhava suas famosas reuniões de secretariado.
Hoje não tem mais Doriavit para vender na rede Ultrafarma. Doria também já não é mais governador. Já Sidney continua como a grande marca de sua própria empresa.
Em julho deste ano, o marketing da Ultrafarma anunciou a chegada de uma versão avatar 3D de Sidney Oliveira. O boneco digital agora poderá ser útil, já que o garoto propaganda está indisponível, não se sabe até quando.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.