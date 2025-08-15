A cara de pau do Instagram no caso Felca

Mas ok. Talvez o Instagram não tenha entendido minha pergunta. Reforcei o pedido explicando melhor.

A denúncia do youtuber Felca mostrou como o algoritmo do Instagram entrega conteúdo de fotos de crianças para pedófilos. Felca criou um perfil do zero, começou a curtir fotos de crianças e o algoritmo passou a entregar só esse tipo de material na sequência. O youtuber mostrou, inclusive, um padrão de comentários de pedófilos bastante claro nas postagens. Eles usam, por exemplo, a palavra "trade" como senha para se conectarem e irem para outro ambiente (como Telegram).

Então perguntei ao Instagram: Por que o algoritmo deixa isso acontecer? Por que não combate os pedófilos? Por que, ao contrário, entrega o conteúdo que os pedófilos buscam? E se a Meta não consegue combater os pedófilos, por que, então, não restringe todo e qualquer conteúdo que retrata crianças (de forma sexualizada ou não, já que ficou claro que o conceito de conteúdo sexualizado de crianças é relativo)?

Até deixei de perguntar o óbvio: se o Felca descobriu, por que o Instagram não descobriu? Mas não teria adiantado de qualquer forma, porque a resposta foi o silêncio completo. Não rolou nem um: "Vamos manter o que dissemos antes".

E olha que eles até podiam ter chamado a minha atenção para o fato de que o vídeo-denúncia do Felca feito especialmente para o Instagram bombou com mais de 184 milhões de views. Seria um bom argumento para dizer como o algoritmo deles não é de todo mau. Mas nada.

O histórico da Meta

Repercutiu pouco por aqui no Brasil (e depois do Felca os conceitos de repercussão foram totalmente atualizados), mas, há dois meses, o jornal britânico The Guardian publicou uma reportagem de Laura Bates contando sobre o tempo em que ela passou no Metaverso do Zuckerberg para fazer uma pesquisa para seu livro The New Age of Sexism. (Sim, também achei que o Zuck já tinha desistido do metaverso, mas o rolê continua). Chocada com o que ela descobriu.