A cara de pau do Instagram no caso Felca
"Não permitimos e removemos de nossas plataformas conteúdos de exploração sexual, abuso, nudez infantil e sexualização de menores."
Esta foi a nota enviada à coluna pela Meta, dona do Instagram, na segunda-feira, depois das graves denúncias feitas por Felca terem viralizado. Das duas uma: Felca mentiu ou o Instagram mentiu. Para ficar em um exemplo. O perfil com 4 milhões de seguidores do Hytalo Santos, acusado por Felca de publicar conteúdos que exploravam sexualmente a imagem de crianças, só saiu do ar na sexta passada, depois que o vídeo explodiu de audiência. E não se sabe ao certo se não foi o próprio Hytalo que deletou a conta.
Na sequência, inclusive, várias reportagens mostraram como o perfil do Hytalo já tinha sido denunciado por exploração da imagem sexualizada de crianças reiteradas vezes, anos a fio, por diferentes vozes, da esquerda à direita. Até o Ministério Público da Paraíba já investigava o caso.
Mas ok. Talvez o Instagram não tenha entendido minha pergunta. Reforcei o pedido explicando melhor.
A denúncia do youtuber Felca mostrou como o algoritmo do Instagram entrega conteúdo de fotos de crianças para pedófilos. Felca criou um perfil do zero, começou a curtir fotos de crianças e o algoritmo passou a entregar só esse tipo de material na sequência. O youtuber mostrou, inclusive, um padrão de comentários de pedófilos bastante claro nas postagens. Eles usam, por exemplo, a palavra "trade" como senha para se conectarem e irem para outro ambiente (como Telegram).
Então perguntei ao Instagram: Por que o algoritmo deixa isso acontecer? Por que não combate os pedófilos? Por que, ao contrário, entrega o conteúdo que os pedófilos buscam? E se a Meta não consegue combater os pedófilos, por que, então, não restringe todo e qualquer conteúdo que retrata crianças (de forma sexualizada ou não, já que ficou claro que o conceito de conteúdo sexualizado de crianças é relativo)?
Até deixei de perguntar o óbvio: se o Felca descobriu, por que o Instagram não descobriu? Mas não teria adiantado de qualquer forma, porque a resposta foi o silêncio completo. Não rolou nem um: "Vamos manter o que dissemos antes".
E olha que eles até podiam ter chamado a minha atenção para o fato de que o vídeo-denúncia do Felca feito especialmente para o Instagram bombou com mais de 184 milhões de views. Seria um bom argumento para dizer como o algoritmo deles não é de todo mau. Mas nada.
O histórico da Meta
Repercutiu pouco por aqui no Brasil (e depois do Felca os conceitos de repercussão foram totalmente atualizados), mas, há dois meses, o jornal britânico The Guardian publicou uma reportagem de Laura Bates contando sobre o tempo em que ela passou no Metaverso do Zuckerberg para fazer uma pesquisa para seu livro The New Age of Sexism. (Sim, também achei que o Zuck já tinha desistido do metaverso, mas o rolê continua). Chocada com o que ela descobriu.
O metaverso não só reproduz e intensifica os abusos já comuns em redes sociais, como assédio sexual, bullying e ameaças, como Laura ainda testemunhou agressões sexuais. Sim, estupro no metaverso. Você bota os óculos de realidade virtual, entra nesse mundo e vê estupros acontecendo livremente. Ela relata que perguntou para várias mulheres no metaverso e todas falaram como é comum a agressão sexual nesse mundo.
Mas é ainda pior. Eis o que Laura escreveu:
"Mais preocupante ainda, visitei mundos onde vi o que pareciam ser crianças pequenas frequentemente recebendo atenção de homens adultos que não conheciam. Em um clube virtual de karaokê, os corpos dos cantores no palco eram de mulheres jovens na casa dos 20 anos. Mas, com base em suas vozes, eu estimaria que muitas das garotas por trás dos avatares tinham talvez nove ou 10 anos de idade. Por outro lado, as vozes dos homens comentando sobre elas da plateia, gritando para elas e seguindo-as para fora do palco eram muitas vezes inconfundivelmente as de adultos."
Zuckerberg e Trump
No começo deste ano, Mark Zuckerberg fez um gesto e tanto para agradar Donald Trump ao acabar com os moderadores de conteúdo. Fez ainda mais: colocou Dana White, dono do UFC e um dos maiores apoiadores de Trump, no conselho da empresa.
E as marcas? Não fazem nada?
Todo ano a Meta fatura mais de meio trilhão de reais com anúncios. (Você leu certo. Não é milhão, nem bilhão, é trilhão mesmo. Mas note que falei reais). Em dólares, foram US$ 131 bilhões no ano passado. Só com anúncios. Então ficamos nos perguntando: as marcas estão lá anunciando e não fazem nada em relação a denúncias de conteúdos que ferem os direitos básicos de crianças e adolescentes e tá tudo bem?
Desde que explodiu o caso Felca aqui no Brasil, o silêncio das marcas tem sido ensurdecedor. Mas vamos aos fatos. O que afinal as marcas poderiam fazer?
Um boicote? Elas fizeram, mundialmente, um boicote ao Twitter quando Elon Musk transformou a rede num vale tudo cibernético. Por meio da Global Alliance for Responsible Media (GARM), diversos grandes anunciantes deixaram de investir na plataforma por conta da preocupação com discursos de ódio e falta de moderação de conteúdo. Elas fizeram uma cartilha com diretrizes para restringir anúncios em conteúdos relacionados à exploração infantil, abuso, etc. E o que aconteceu? Tomaram um processo bilionário do Elon Musk nos Estados Unidos. Só de custo com advogados a GARM já está gastando milhões.
Além disso, outro dia mesmo, o órgão antitruste americano colocou uma condição para aprovar a fusão entre Omnicom e IPG (dois dos maiores grupos publicitários e donos de marcas de agências famosas no Brasil como Africa, Almap, DM9 ou WMcCan): eles não podem incentivar clientes a promover boicote às redes sociais porque, segundo entendimento do governo americano, seria uma faceta político-ideológica das marcas.
Deixar de anunciar por si só? Há um mês, vários CEOs de agências de publicidade brasileiras apareceram em depoimentos elogiosos nas redes da Meta em entrevistas promovidas pela própria Meta. (sim, um merchant). Fui perguntar a alguns sobre esse merchant e a resposta foi bem clara, direta e transparente: A Meta está entre os 3 maiores veículos do país, para onde vai boa parte da audiência e, portanto, do dinheiro dos clientes. O Whatsapp (que também é da Meta) é a coisa mais importante da vida das marcas e uma das ferramentas mais importantes que uma agência pode oferecer em 2025 para os clientes. Então, que marca deixaria de fazer anúncios nessas redes, perdendo em vendas? Not gonna happen.
Poder de barganha. Sabe aquele meio trilhão de faturamento por ano da Meta no mundo? Estima-se que de 75% a 80% venha de anúncios de pequenos e médios anunciantes. Então, apesar de investirem muito em propaganda nessas redes, as grandes marcas não têm exatamente muito poder de barganha para exigir alguma coisa.
O que fazer? Alô, marcas, não dá para botar seus lobistas trabalhando no Congresso pela regulação das redes sociais, especialmente pelo PL 2628 (que foi amplamente discutido com a sociedade civil e já aprovado no Senado, só faltando a Câmara)?
Mas e TikTok, Kwai e YouTube? E o Discord?
Foquei na Meta porque a principal denúncia de Felca dizia respeito ao Instagram. Mas TikTok, Kwai e YouTube também estão recheados de denúncias dizendo como são lugares inseguros para as crianças.
Quando perguntei como cada uma das redes estava se posicionando sobre o caso Felca, o Kwai foi o único que respondeu de forma mais completa dizendo que investe em sistemas de segurança que operam 24 horas por dia combinando moderação humana e inteligência artificial. Um executivo da rede me contou que eles investiram muito nos algoritmos porque as marcas começaram a exigir mais segurança já que o Kwai era visto como terra de ninguém. No ano passado, o Núcleo Jornalismo fez uma grave denúncia sobre os conteúdos do Kwai. No vídeo do Felca, não aparece nenhuma denúncia grave contra o Kwai.
O TikTok e o YouTube quiseram saber qual seria o ponto de vista da reportagem, sendo que a pergunta foi bem direta sobre o vídeo do Felca e a regulação das redes. O Tiktok é citado por Felca por conta de vídeos que incentivam crianças a se cortarem (vale lembrar que recentemente teve o caso da criança que morreu em Brasília por conta de um desafio do desodorante e que levou a Janja a falar do assunto com o Xi Jinping).
O YouTube foi o canal escolhido pelo Felca para fazer o exposed.
Conversando com diferentes pessoas do mundo publicitário, ainda surgiu o assunto Discord. O grave problema do Discord e suas comunidades secretas repletas de crianças e adolescentes. Socorro!
E o Felca?
Depois de virar o maior assunto do momento, Felca apareceu nesta semana no Influent Summit. Foi a primeira aparição pública dele. Mas a organização do evento não investiu suas fichas para divulgar a participação do youtuber, especialmente para a imprensa. Na conferência que fez no palco, Felca falou mais da sua carreira e pouco falou do seu vídeo-denúncia. Quem acompanhou de perto me contou que ele teve uma crise de pânico antes de subir no palco e o interlocutor teve que ser trocado pelo seu agente. Também me contaram que eles não esperavam a repercussão imensa que o vídeo teve.
Perguntei ao dono do evento, Giuliano Ribeiro, e ele me disse apenas que não divulgou muito o Felca porque era tanta coisa para divulgar que acabou passando. (eu fiquei meio assim: oi?)
Só sei que no Instagram oficial do evento em que foram feitas várias postagens com influencers e com a galera que participou do evento, não teve nenhuma postagem sobre a participação do Felca.
No dia que subiu ao palco do evento, também foi divulgada a informação que Felca tinha gravado para o Altas Horas, da Globo. Perguntei à Globo se tinha algum rolê de exclusividade, mas sem respostas até agora.
Mudando de assunto
Está o maior troca-troca nas agências. A XP abriu concorrência para contratar uma única agência. A M.Dias vai deixar a Lew Lara. A DM9 conquistou a Pizza Hut (querendo deixar Cannes no passado). O Paulo Fogaça está deixando a FCB.
O caso FCB
Já tem um tempo que a conta não anda fechando na FCB e por isso o grupo resolveu fazer uma reestruturação no Brasil (sem esquecer que a IPG se fundiu com a Omnicom e mais reestruturação deve vir por aí). A agência vai passar a ficar no guarda-chuva da Mediabrands no Brasil, no modelo que é o da MullenLowe hoje (que não tem um CEO, só direção-geral). O comando da Mediabrands no Brasil é hoje do argentino Ariel Bergamo.
Chega por hoje, semana que vem tem mais. Não deixa de voltar aqui e, já sabe, em tendo novidades, beijo, me liga. Se quiser só dar oi, pode ligar também.
