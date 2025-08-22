Senadora americana processa donas da Consul e DM9 por manipulação em Cannes
Se alguém achou que Cannes Lions 2025 tinha ficado no passado, o caso acaba de ganhar novos contornos. A senadora americana, DeAndrea Salvador, entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos contra a Whirlpool, dona da Consul, e a Omnicom, dona da DM9, pedindo danos morais e reputacionais por ter tido sua voz alterada na apresentação de um videocase no festival mundial da publicidade.
O processo foi noticiado pela AdAge, uma das maiores publicações internacionais especializada na cobertura do mundo publicitário. Ainda não recebi a confirmação do gabinete da senadora.
O caso da manipulação feita pela DM9 em Cannes foi noticiado pela primeira vez aqui nesta coluna. No mesmo dia, entrei em contato com a senadora americana. Na época, seu assessor informou que acreditava que a senadora DeAndrea não tinha dado seu consentimento para o uso de sua imagem, quiçá permitiu alterar o conteúdo com uso de Inteligência Artificial.
Também entrei em contato com a Omnicom e com a área de relações com investidores da Whirlpool, ambas nos Estados Unidos. A Omnicom fez a egípcia e a Whirlpool encaminhou o caso para o Brasil, que encaminhou o caso para a Consul. O festival de Cannes, que ganhou centenas de milhões de dólares em receita com o prêmio, foi um que nunca falou nada.
Sobrou e-mail, faltou transparência
Não foram poucas as vezes que perguntei para a Consul se a campanha tinha existido em algum momento e a empresa só dizia que não comungava com manipulação e jogava a culpa para a DM9. Nunca assumiu o erro, apesar de sua executiva de marketing, Bertha Fernandes Kowalczyk, ter subido no palco de Cannes para comemorar efusivamente o prêmio recebido (de uma campanha que nunca existiu, só para fixar).
Para quem não sabe o que aconteceu, o caso foi o seguinte. A DM9, uma das agências de publicidade mais famosas do país, ganhou um grande prêmio em Cannes por uma campanha chamada "Efficient Way to Pay". A agência dizia que, no case (apresentado no festival), a Consul estava vendendo eletrodomésticos usando como forma de pagamento a economia das pessoas com a conta de luz.
Para se vender no prêmio, a DM9 manipulou a voz da senadora como se ela estivesse falando sobre dados de São Paulo em um TED Talk realizado há seis anos. Na palestra original, a senadora falava da realidade de energia dos Estados Unidos.
A agência também manipulou a voz da jornalista Gloria Vanique, em um vídeo antigo da CNN Brasil onde a Gloria trabalhava. A reportagem tratava de casos de economia de energia com troca de eletrodomésticos e com a manipulação ficou parecendo que se tratava da Consul. Era tudo fake. Inclusive a campanha, que nunca existiu.
A DM9 devolveu os prêmios e demitiu Ícaro Dória que era o chefe da criação da agência. A agência acabou também por admitir que outros casos eram fakes, como uma história de uma empresa de biotecnologia que teria filtrado plástico do sangue das pessoas e com ele tinha feito copos em print 3D. Aff. Apesar de ter agido, tampouco a DM9 foi transparente no processo. No burburinho do zap todo mundo queria saber como assim o Pipo Calazans, que é o presidente da agência não sabia de nada? Pipo nunca me respondeu.
No meio publicitário, ainda existia aquela história de "todo mundo faz case fantasma em Cannes".
A coluna não se abalou com essa sensação de todo mundo faz. Foi aqui que você leu primeiro também sobre um case da Budweiser, em uma campanha feita pela Africa, em que os publicitários se gabavam de não ter pago direitos autorais para os artistas. A ABInbev acabou tendo que pedir desculpas públicas. Mundialmente.
Por aqui, desfilaram ainda as reportagens sobre a LePub que inventou a venda de 45 mil camisas do time do São Paulo em uma ação da New Balance, noticiada primeiro pelo LinkedIn do jornalista Demétrio Vecchioli. A New Balance informou que autorizou a inscrição do case. O chefe da criação da LePub, Felipe Cury, também foi demitido.
Ainda falei dos cases das agências "Nelson Rubens". Essas não só aumentaram, inventaram mesmo. A Africa no case de ESG para Natura, a Almap no case Caramelo para Pedigree e a GUT no case Call of Discounts do Mercado Livre.
Desculpa aí se eu esqueci alguém.
Na maiora dos cases, os clientes jogam a culpa nas agências. A determinada altura, as agências disseram que não queriam mais falar do assunto. Se falou muito em as agências todas se unirem para juntas fazerem algo. Não evoluiu muito até onde sei.
Mas agora a senadora americana quis falar do assunto novamente.
Tem uma coisa chamada reputação. Mentir, mesmo que em um prêmio de criatividade, uma hora vem à tona. E fica pior ainda quando a conta é cobrada do cliente.
E assim, Cannes mudará (pelo menos para a próxima edição). A fórceps.
