Senadora americana processa donas da Consul e DM9 por manipulação em Cannes

Também entrei em contato com a Omnicom e com a área de relações com investidores da Whirlpool, ambas nos Estados Unidos. A Omnicom fez a egípcia e a Whirlpool encaminhou o caso para o Brasil, que encaminhou o caso para a Consul. O festival de Cannes, que ganhou centenas de milhões de dólares em receita com o prêmio, foi um que nunca falou nada.

Sobrou e-mail, faltou transparência

Não foram poucas as vezes que perguntei para a Consul se a campanha tinha existido em algum momento e a empresa só dizia que não comungava com manipulação e jogava a culpa para a DM9. Nunca assumiu o erro, apesar de sua executiva de marketing, Bertha Fernandes Kowalczyk, ter subido no palco de Cannes para comemorar efusivamente o prêmio recebido (de uma campanha que nunca existiu, só para fixar).

Para quem não sabe o que aconteceu, o caso foi o seguinte. A DM9, uma das agências de publicidade mais famosas do país, ganhou um grande prêmio em Cannes por uma campanha chamada "Efficient Way to Pay". A agência dizia que, no case (apresentado no festival), a Consul estava vendendo eletrodomésticos usando como forma de pagamento a economia das pessoas com a conta de luz.

Para se vender no prêmio, a DM9 manipulou a voz da senadora como se ela estivesse falando sobre dados de São Paulo em um TED Talk realizado há seis anos. Na palestra original, a senadora falava da realidade de energia dos Estados Unidos.

A agência também manipulou a voz da jornalista Gloria Vanique, em um vídeo antigo da CNN Brasil onde a Gloria trabalhava. A reportagem tratava de casos de economia de energia com troca de eletrodomésticos e com a manipulação ficou parecendo que se tratava da Consul. Era tudo fake. Inclusive a campanha, que nunca existiu.